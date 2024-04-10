Великдень — улюблене свято дорослих та дітей. Готуватися до нього більшість починають заздалегідь. Важливо продумати святкове меню, визначитися з рецептом паски та її декором. Не забути також про крашанки. У кожній оселі яйця фарбують по-різному. Слід також обміркувати, як по-особливому прикрасити дім та великодній кошик. Щоб зробити це гарно та вишукано, варто прислухатись до порад фахівців. І, звичайно, не буде зайвим проявити фантазію та згадати сімейні традиції. В інтерв’ю «ФАКТАМ» майстриня з Житомирщини Лідія Киценко поділилася секретами декорування, які кожен зможе застосувати досить легко та просто. Сьогодні великодній декор можна купити й в магазинах, проте створений своїми руками завжди особливий.

«Раджу оздобити кошик всередині натуральною тканиною»

— Кошик є одним з символів Великодня, адже в ньому ми несемо пасочку з крашанками до церкви для освячення, — говорить Лідія Киценко. — Щоб підкреслити атмосферу свята, можна оздобити його декором, зробленим своїми руками. Чудова ідея — залучити до цього процесу дітей і таким чином відірвати їх від гаджетів, провести час разом і зануритися в процес творчості. Такі моменти діти пам’ятатимуть все життя.

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— Які поради можете дати читачам щодо декорування кошика?

— Цікаве рішення — прикрасити кошик широкою стрічкою, поверх якої можна накласти тоншу або мереживо контрастного кольору. З одного боку прикріпіть великий бант, з іншого — букетик з квітів двох відтінків. Композицію можна доповнити зеленню. Кріпиться такий декор за ніжку букета за допомогою тоненького дроту, який скручується з внутрішньої сторони кошика. Щоб композиція краще трималася, вище закріплюємо квітки дротиком за ручку. Таким чином, декорований кошик готовий. Композицію можна доповнити декоративними фігурками кролика, пташки, курчати. Такий декор можна пришити, прив’язати, прикрутити… Тут вже фантазуйте. Ще один спосіб оздобити кошик квітами — зробити композицію на фетрі.

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Щоб кошик мав святковий та яскравий вигляд, майстриня додає кольорові стрічки

— Як це зробити?

— Для цього вирізаємо необхідний клаптик фетру та прикріплюємо до нього квіти та зелень за допомогою клейового пістолета. Розташувати квіти раджу таким чином: всередині три найбільших квітки, по боках — менші. Важливо обрати для композиції гармонійні кольори. Наприклад, червоні можна поєднати з білими, рожеві — з фіолетовими… Раджу оздобити кошик всередині натуральною тканиною. Я це роблю зі світлої мішковини або білого перкалю. Ручку кошика також можна за бажанням обмотати яскравою стрічкою. Дуже гарно, якщо на неї посадити штучну пташечку або метелика. Пташечку можна пошити самому з клаптика будь-якої тканини та якогось наповнювача (наприклад, з ватних дисків).

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Червоні квіти у композиціях гарно поєднується з білими

«Цвіт вишні та яблуні, які я часто додаю до своїх виробів, символізують материнську відданість та любов»

— А як створюються декоративні квіти?

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— Їх можна зробити, наприклад, з гофрованого паперу, серветок, кольорового паперу, який діти використовують для аплікацій, або білого паперу, попередньо пофарбованого пастеллю потрібного відтінку. Щоб створити паперову квітку, вирізаю трафарет, який малюю необхідної форми та розміру, обводжу його на папері, вирізаю потрібний фрагмент, надаю необхідну форму спеціальними інструментами. Але це можна зробити й за допомоги верхньої частини кулькової ручки. Потім склеюю всі деталі й виходить квіточка. Люблю працювати з фоаміраном, він легко нагрівається в руках і тому йому можна надати будь-яку форму. З цього матеріалу виходять дуже красиві троянди, наче живі. Також створюю квіти з обробленої желатином тканини. А ще використовую у своїх роботах природні матеріали, в тому числі листя кукурудзи. Мені подобається також працювати з парафіном. Ця техніка до нас прийшла з минулого століття. Готові квіти з паперу можна провоскувати в парафіні, тоді вони роками й десятиліттями не втратять свій колір.

— Що символізують квіти у композиціях?

— Наприклад, троянда — символ кохання. Нарцис віщує весну й родючість. Бузок асоціюється з красою та першим коханням. Мій улюблений жасмин уособлює жіночість та привабливість. Барвінок — символ вічного життя, міцного кохання. Цвіт вишні та яблуні, які я часто додаю до своїх виробів, символізують материнську відданість та любов. Дуже люблю калину, вона асоціюється з дівочою вродою. Верба ж — з жіночою силою, материнством. Вона завжди стане окрасою композицій. Щоб кошик мав святковий та яскравий вигляд, зазвичай додаю кольорові стрічки. Вони теж несуть в собі певні символи. Наприклад, зелена стрічка символізує матінку-природу, жовта — сонце та енергію, яка дає життя всьому живому на землі, коричнева — землю-годувальницю, блакитна та синя — небо та воду. Помаранчева — символ хліба та достатку. Рожева теж означає багатство й достаток. Біла — чистоту. Червона — символ кохання, розуміння, поваги. Взагалі зараз у тренді в декорі пастельні відтінки, вони символізують близькість до природи. Варто також пам’ятати, що кролик — символ безсмертя, яйце символізує зародження всесвіту, а курчатко — символ Воскресіння.

Зараз у тренді в декорі пастельні відтінки, вони символізують близькість до природи

«У вільну хвилину сідаю й творю. Називаю це медитацією по-українськи»

— Які традиції святкування Великодня існують у вашій родині?

— Підготовка до свята, як і саме святкування, — це особлива атмосфера. Оскільки я родом із села, то паску печу у печі. Точніше, завжди напікаю багато пасок. Частину з них прикрашаю по-сучасному — білковою глазур’ю з присипкою (такий декор люблять мої діти), а іншу частину — косицями, трояндами, листочками з прісного тіста, як це колись робила моя мама. Яйця фарбую за допомогою лушпиння цибулі. Так робили моя бабуся та мама. Я ж передала цю традицію своїм дітям. Після освячення, коли приходимо з церкви, кладемо свячене яйце в миску з чистою свяченою водою та вмиваємося. Ця традиція теж перейшла мені від батьків. Стіл застилаю білою скатертиною, яка призначена саме для Різдва й Великодня. Ставимо на стіл все освячене, розговляємося, кожен ділиться враженнями від нічної служби… Цього року Пасха припадає на мій день народження. Я народилася на Великдень 48 років тому.

Лідія Киценко: «Кошик є одним з символів Великодня, адже в ньому ми несемо пасочку з крашанками до церкви для освячення»

— Яке ваше творче кредо? Та що вас надихає на творчість?

— Вважаю, що нічого неможливого не існує. Якщо хтось зміг, то я теж зможу. Моя душа постійно просить творчості. Тому у вільну хвилину сідаю й творю. Називаю це медитацією по-українськи. Творчість заспокоює, заряджає енергією жити далі. Зараз непростий час — й творчість мене тримає в балансі. Я наче оновлююся, наповнююсь під час роботи світлом. Вірю у те, що краса робить всесвіт кращим, і це надихає.

А як пофарбувати яйця на Великдень, використовуючи тільки натуральні барвники, «ФАКТАМ» розповіла кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

Фото з альбому Лідії Киценко

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