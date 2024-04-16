«Створення ажурної писанки — така тонка робота, що я затамовую подих під час різьблення», — майстриня Богуслава Юстина Голень

Ажурні писанки, які створює майстриня з польського містечка Понятова Люблінського воєводства Богуслава Юстина Голень (Bogusława Justyna Goleń), — справжні шедеври. Її писанки неначе створені з тонкого мережива. Зачаровують красою великодні яйця з первоцвітами, намальованими на ажурному гусячому яйці, а також інкрустовані висушеними польовими та луговими квітами. Неймовірно гарне різьблене страусове яйце з великоднім зайцем… Ім'я майстрині включене до Енциклопедії світових художників-писанкарів. А кілька років назад вона стала членкинею музею World Egg Art Cyber Museum, що об’єднує видатних митців з різних країн світу, які оздоблюють натуральні пташині яйця. В ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» писанкарка Богуслава Юстина Голень розповіла про секрети своєї майстерності та джерела натхнення у творчості, яка має поціновувачів у багатьох країнах світу.

«Важливі відчуття матеріалу та делікатність руки»

— Створювати ажурні писанки — моє хобі, — розповідає Богуслава Юстина Голень. - Мене захоплює овальна форма, крихкість матеріалу та символіка яйця. Адже яйце — великодній символ відродження життя. На створення писанок мене надихнуло моє захоплення мереживом і вишивкою. Ці мотиви я перенесла на яєчну шкаралупу. Що ажурніші та прозоріші яйця, то вони красивіші.

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Натуральні гусячі яйця, дизайни яких натхненні мотивами вишивки та мережива

— Яйця яких птахів використовуєте у творчості?

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— Перепілок, гусей, курей, качок, страусів. Зазвичай яєчна шкаралупа ніжна, тонка й крихка. А в яйця страуса, як відомо, значно товща. Різна товщина шкаралупи дозволяє створювати не тільки дірочки, а й певний рельєф. Вона впливає на глибину різьблення. Скажімо, товщина шкаралупи яєць страуса дає можливість створення складної рельєфності та тривимірного ефекту. Найголовніше у роботі — це ідея та бачення кінцевого результату. А запорука успіху — делікатність, терпіння, цілеспрямованість, реалізм і твереза оцінка своїх здібностей.

Страусове яйце з маками – філігранна робота

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— Як створюєте таку красу?

— Спочатку народжується ідея. Потім я малюю від руки на вимитій та висушеній яєчній шкаралупі ескіз. Для свердління отворів і створення рельєфів використовую саморобний мініфрезер, позичений у чоловіка. Застосовую алмазні свердла різної товщини. Важливі відчуття матеріалу та делікатність руки. На жаль, інколи яєчна шкаралупа тріскається тоді, коли найменше цього очікуєш, коли робота здається майже закінченою. Близько тридцяти відсотків оболонок розбиваються безпосередньо перед завершенням роботи. Створення ажурної писанки — така тонка робота, що я затамовую під час свердління подих. Час від часу зупиняю роботу і даю рукам відпочити, тому що вони слабнуть. Працюючи, користуюся пилопоглиначем і закриваю обличчя маскою, яка необхідна для захисту легенів від пилу.

Богуслава Юстина Голень: «Найголовніше у роботі – це ідея та бачення кінцевого результату»

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«Дехто цікавиться, які нитки я використовую, щоб створити таку ажурну писанку»

— Яєчну шкаралупу потрібно дезінфікувати, — продовжує Богуслава Юстина Голень. - Окрім створення рельєфу, я розмальовую писанку та покриваю її лаком. Контури зазвичай виділяються густою акриловою фарбою.

— Які писанки у своїй творчості вважаєте незвичайними?

— Нещодавно я створювала ажурні писанки з живими квітами. Влітку збираю польові квіти й сушу їх. Потім розкладаю на яйці у вигляді композиції. Квіткові мотиви у декоруванні яйця — мої улюблені. Якщо писанка має вигляд справжньої вишивки чи мережива, мене це дуже радує. Я відчуваю велике задоволення, коли бачу, що створена мною краса приносить позитивні емоції моїм рідним і близьким. Фотографує мої роботи чоловік — Кшиштоф Голень.

Неймовірно гарні ажурні гусячі яйця інкрустовані живими висушеними квітами

— Скільки часу витрачаєте на декорування яйця?

— На оздоблення гусячого яйця у мене йде два-три дні, на страусине — два тижні.

— Які незвичайні відгуки ви чули від людей щодо своїх витворів?

— Найкумедніше запитання: «З чого зроблені ці яйця?» Часом люди не вірять, що це справжнє яйце. Дехто цікавиться, які нитки я використовую, щоб створити таку ажурну писанку.

Яйце страуса з сюжетом: великодній заєць з писанками

«Моє творче кредо: будьте терплячі, не занепадайте духом через невдачі»

— Рівень вашої майстерності вражає. Чи є у вас спеціальна мистецька освіта?

— Я отримала середню медичну освіту. Спеціальної мистецької, на жаль, не маю. Як я вже сказала, створення писанок — моє хобі.

— Чи відзначена ваша неймовірна творчість нагородами?

— Річ у тім, що я не беру участі у змаганнях чи конкурсах. Тож і відзнак не маю. Проте мої ажурні писанки знайшли визнання серед художників і прихильників цього мистецтва. До речі, я суддя програми Master Artisan Pathway (MAР) в EGG ART INTERNATIONAL. MAP — це триетапна програма оцінювання, навчання та визнання (сертифікації), в якій може брати участь кожен член EGG ART INTERNATIONAL. Моє завдання — судити в категорії «Скульптура з яєчної шкаралупи».

Подвійна прикраса - страусове яйце з гусячим яйцем всередині

— Яке ваше творче кредо?

— Будьте терплячі, не занепадайте духом через невдачі. Моє хобі приносить мені величезне задоволення. Коли мої роботи подобаються людям, це мене надихає.

— Який витвір мрієте створити?

— Практично кожен день у мене народжуються нові ідеї.

— Який вигляд має ваша майстерня?

— Це не майстерня, а окреме місце в будинку, де у мене є відповідне освітлення, дриль, поглинач вапняного пилу, якого утворюється дуже багато під час свердління яєчної шкаралупи. Місце, де я можу присвятити час своєму хобі, дуже люблю.

— Звернула увагу, що ваші писанки доповнені стрічками. Куди можна вішати писанки, прикрашаючи інтер'єр перед Великоднем?

— У Німеччині, наприклад, писанками часто декорують гілочки дерев. Я ж свої вішаю на люстру. Коли вмикається світло, писанками можна помилуватись у всій їхній красі. Це місце, до речі, є й найбільш безпечним для таких тендітних витворів.

Фіалка, намальована на ажурному гусячому яйці, - один з найкрасивіших витворів майстрині

— Як правильно зберігати ажурні писанки, щоб вони не пошкодилися?

— Яйця дуже ніжні, тому важливо стежити, щоб вони не розбились. Поводитися з ними потрібно так, як з ялинковими кульками.

— Які особливості транспортування ажурних писанок? В які країни ви вже надсилали свої роботи?

— Зазвичай я пакую яйця в пластикові прозорі коробки, все захищене пінополістиролом, щоб не пошкодити. Мої роботи є на всіх континентах у приватних колекціях. Я відправляла різьблені яйця в Німеччину, Австрію, Велику Британію, Чехію, США, Японію, Австралію.

— В Україні чимало майстрів займаються писанкарством. Чи знайомі ви з їхніми роботами?

— Звісно. Українські писанки та майстри відомі у всьому світі. Творчість багатьох з них захоплює.

Раніше майстриня Лідія Киценко поділилася з «ФАКТАМИ» ідеями декорування великоднього кошика.

Фото з альбому Богуслави Юстини Голень, автор фото писанок — Кшиштоф Голень

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