Прийшла довгоочікувана весна. Природа оживає. Квітучі дерева символізують пробудження та надію. На самоцвітах полтавської майстрині Юлії Котової, лакові мініатюри якої мають поціновувачів не тільки в Україні, а й в інших країнах світу, квіти виглядають наче справжні. У інтерв’ю «ФАКТАМ» Юлія Котова розповіла про свою нову серію робіт з квітучими деревами.

«Ще взимку відчула натхнення створити колекцію робіт з квітучими деревами»

— Цього року зима завітала у лютому до Полтави лише на два тижні, — розповідає Юлія Котова. — І уже в січні було видно, як зеленіють бруньки на кущах бузку. Тому ще взимку відчула натхнення створити весняну колекцію робіт з квітучими деревами. Але дуже хотілося весняного сонечка і тепла, дзижчання бджілок і п'янких ароматів цвіту. Першим розписом у серії моїх робіт стала сакура на унікальному аметистовому зрізі. Згодом з цієї лакової мініатюри я зробила незвичайний кулон.

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Сакура на унікальному аметистовому зрізі - одна з найкращих робіт Юлії Котової

Наступною стала ще одна сакура, але вже на кристалічному лепідоліті. Це неймовірно гарний камінь. Він має неперевершений дзеркальний блиск, й при цьому напівпрозорий.

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Сакура на кристалічному лепідоліті, який має неперевершений дзеркальний блиск, й при цьому напівпрозорий

Потім я працювала над ще одним лепідолітом, але він зовсім інший. В ньому є включення слюди, які виблискують, як зорі в нічному небі (фото у заголовку). Дуже гарна і біла сакура на шатукіті. Камінь холодних відтінків поєднався з майже акварельними квітами, тендітними й невагомими…

Біла сакура на шатукіті вражає тендітною красою

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— Сакура — ваша улюблена квітка?

— Вона багато років була моєю мрією. Дуже хотілося мати це дивовижне дерево десь біля себе. Чотири роки тому у мене з'явилася можливість придбати цю красу і посадити деревце біля під'їзду дев’ятиповерхового будинку, де я живу. А минулого року сакура вперше рясно розквітла. Ця рослина принесла неймовірну радість і мені, і сусідам, особливо літнім людям, які, попри втому і хвороби, знаходили у собі сили, щоб здійснити прогулянку і помилуватися рожевими хмаринками квітів сакури. Тому, мабуть, мені ніколи не набридне їх писати. У квітучій сакурі стільки сили, жаги до життя і водночас море ніжної краси. А ще — здійснена мрія.

«Магнолія є символом благородства, привабливості, кохання і вірності»

— Які ще квітучі дерева є у вашому творчому доробку?

— Магнолія, айва і вишня. Вони також є невіддільною частиною весни. Магнолію я теж посадила. Вона має першу хвилю цвітіння разом з абрикосами. А влітку наступає другий пік цвітіння.

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— Що символізує кожне квітуче дерево?

— Сакура — юність, жіночу красу та ніжність. Магнолія є символом благородства, привабливості, кохання і вірності. Квітуча айва асоціюється зі щастям і гармонією у стосунках, коханням, довголіттям, родинними традиціями та домашнім затишком.

Квітуча айва є символом щастя і гармонії у стосунках, кохання, довголіття та домашнього затишку

— Ви пишете квіти з натури?

— Є різні роботи. Одні написані на основі уявних образів, інші — з натури. Є і ті, що натхненні зробленими мною або кимось фото. Та так чи інакше, моє джерело натхнення — природа. Найбільше я люблю писати квіти та тварин. Квіти та тварини — це, мабуть, найгарніше, що є у цьому світі

— Яку квітку зобразити найскладніше?

— Кожна має свої особливості, які необхідно враховувати. Під час роботи над сакурою слід пам'ятати про ніжність її пелюсток. Вони мають бути прозорими й напівпрозорими. Такий ефект досягається правильним підбором каменю та мазками, які передають тендітну фактуру пелюсток. У магнолії вони більш щільні. Айва ж має насичені кольори. Вона може бути червоною і помаранчевою. Лакова мініатюра — філігранна робота. Створюючи її, не можна поспішати, адже мазки мають бути точними, витонченими й кожен повинен бути саме на своєму місці. Один невдалий рух може зіпсувати розпис.

«Моя улюблена українська художниця, яка присвятила творчість квітам, — Катерина Білокур»

— Ваші роботи — неймовірні артоб’єкти. Чи мають вони практичне застосування?

— Всі самоцвіти з цієї колекції мають розмір до семи сантиметрів. Усі вони стануть центральними елементами кольє чи кулонів.

— Які особливості зберігання лакової мініатюри?

— Зберігати роботи потрібно окремо від інших прикрас, щоб запобігти утворенню подряпин. На них не повинно потрапляти пряме сонячне проміння. Після носіння протирайте такі прикраси злегка зволоженою фланеллю, щоб прибрати з лакованої поверхні шкірну секрецію, яка є агресивним середовищем для лаку. Якщо дотримуватися цих рекомендацій, то лакова мініатюра збережеться у гарному вигляді протягом довгих років.

— Як думаєте, у чому секрет популярності картини «Гілки квітучого мигдалю» Ван Гога?

— Імпресіоніст Ван Гог зумів передати у роботах свої почуття — і це викликає відповідний відгук у серцях людей. Митець був зачарований квітучими фруктовими садами з мигдалем, абрикосами, персиками та сливами. Отож, вони не раз з'являлись на його картинах.

— Роботи яких українських художників ваші улюблені?

— Картини Катерини Білокур, яка присвятила свою творчість квітам. У її роботах неймовірна кількість різних квітів, зокрема весняних. Саме вона своїми полотнами навчила мене створювати роботи з любов'ю та увагою до найдрібніших деталей.

— Над чим працюєте зараз?

— Мені б хотілося доповнити весняну колекцію мініатюрами з деревовидними півоніями. Щороку збираюся їх написати, проте не вистачає часу… Ці неймовірні рослини — також моя мрія. Майже тринадцять років тому, коли народився мій синочок, я її здійснила. Придбала у бабусі на ринку три маленьких сіянці. Вони росли довго. Я чекала першого цвітіння років п’ять. Перша квітка стала для мене справжнім дивом. Вона була величезна і дуже ніжна — і з божественним ароматом… Мої півонії розквітають найпершими в нашому районі. Пахнуть на все подвір’я. А якщо підійти ближче, то можна помітити бджілок, які злітаються на ці чудові пахощі.

— Як вважаєте, як може вплинути на мистецтво штучний інтелект?

— Хороше питання, але я не маю на нього однозначної відповіді. Те, що створює ШІ зараз, на мою думку, не має мистецької цінності. Цей «візуальний контент» не чіпляє. Якщо митці не будуть лінуватися і працюватимуть добросовісно, то штучний інтелект ніколи їх не замінить, як би він не вдосконалювався. Роботи, створені талановитим митцем, дарують людям неймовірні емоції. Мистецтво покликане пробуджувати в людях глибокі почуття та переживання, зокрема і відчуття щастя.

Раніше дизайнерка Оксана Гольська розповіла про свою нову колекцію рукавичок, на створення якої її надихнули вінтажні листівки.

Фото з альбому Юлії Котової

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