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Спорт

Віцечемпіон Олімпійських ігор відмовився виступати за Україну та приймає громадянство іншої країни (фото)

11:39 18 січня 2025
Ілля Ковтун

Титулований український гімнаст, 21-річний віцечемпіон Олімпійських ігор-2024 у Парижі Ілля Ковтун вирішив змінити спортивне громадянство і представлятиме на міжнародних стартах Хорватію, повідомляє jutarnji.hr.

За інформацією видання, Ілля та його тренер Ірина Горбачова, які три роки живуть в Осієці, вже подали документи на отримання хорватських паспортів. Як повідомив головний тренер збірної Хорватії Володимир Маджаревич, тепер справа за компетентними державними органами країни. Уродженець Черкас Ковтун може отримати громадянство Хорватії як топовий спортсмен, який потрібен місцевому спорту, або пройти так званий «швидкий коридор», що передбачений законодавством Хорватії, механізм отримання громадянства українцями.

Ілля Ковтун зі своїм тренером Іриною Горбачовою

Втім, отримання хорватського паспорта — ще не гарантія виступу Ковтуна за цю країну (там йому зробили операцію перед Олімпіадою, там у нього є дівчина) одразу. Україна, напевно, так просто не відпустить титулованого гімнаста. І не виключено, що на Іллю чекає аж рік простою, коли він не зможе виступати на чемпіонатах світу та Європи (натомість в італійській, французькій та німецькій лігах, де виходить на старти Ілля, будь ласка). У будь-якому разі, обіцянкам українських спортивних чиновників віцечемпіон світу та чотириразовий чемпіон Європи Ковтун і його тренер уже не вірять

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На жаль, зміна спортивного громадянства спортсменами для української гімнастики не на диво. Досить згадати, що свого часу Микола Кусенков перебрався до росії, Олег Степко став росіянином транзитом через Азербайджан, а Петро Пахнюк після переходу під азербайджанський прапор пізніше повернувся до України.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська чемпіонка Європи з художньої гімнастики раптово завершила кар'єру у 22 роки.

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Фото НОК України, DPA

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