Дешевше не буде: експерти пояснили, чому не варто очікувати зниження цін на продукти

Перший весняний місяць 2025 року не став часом зниження цін, навпаки, деякі продукти зі стабільними до цього цінами також стали дорожчати. У березні лише одне пшеничне борошно помітно подешевшало, а решта продуктів або зростала в ціні, або залишалася на стабільному рівні.

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Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна, за даними якого найбільше подорожчали овочі. Причина цього — сезонний фактор, завдяки чому зазвичай дешеві овочі і ставлять рекорди подорожчання.

Зокрема, найбільше в ціні додали помідори, що подорожчали на 39%, 30% у роздробі додала морква, потім йде курятина, яка залежно від частини тушки виросла в ціні від 5 до 10%. Також на 10% подорожчали яйця — до 73 гривень за десяток. Росли у ціні й молочні продукти — від 5% на вершках, до 11% на молоці.

Водночас огірки додали до роздрібної ціни лише 3%, тоді як в гурті вони подорожчали на 20%.

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Подешевшали, крім борошна, сметана, варена ковбаса, картопля та капуста. Щоправда зниження цін на ці товари становило лише від 2 до 5%. У квітні прогнозується, що ці товари якщо і не дешевшатимуть, то й у ціні зростуть лише на 1−2%. Трохи дорожче — до 4%, у квітні може додати до поточної ціни гречка.

Як повідомляли «ФАКТИ», виробники свинини очікують зростання цін на свою продукцію через наближення Великодня сезону шашликів.

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