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В окупованому Скадовську підірвали авто із російськими офіцерами (фото)

17:45 21 березня 2025
У Скадовську підірвали авто із російськими офіцерами&nbsp;— фото

В Україні триває боротьба з колаборантами. У тимчасово окупованому Скадовську вибухнув автомобіль з двома російськими офіцерами. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

«20 березня 2025 року близько 20:40 на вулиці Миру в тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області вибухнув автомобіль Nissan. У пікапі перебували двоє офіцерів російської окупаційної армії. Від машини московитів залишилась груда покрученого металу. ГУР МО України нагадує — за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в тимчасово окупованому Бердянську, вибухнув автомобіль. У ньому перебував «заступник голови» окупаційної «адміністрації» міста, його було ліквідовано. За даними розвідки, автомобіль Renault Duster вибухнув біля 96-го будинку на Східному проспекті тимчасово окупованого Бердянська. Машина вигоріла дотла.

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Наприкінці минулого року у Бердянську підірвали автомобіль голови окупаційної ради міста.

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