Овнам краще триматися подалі від начальства, а Козерогам не варто смітити грошима: гороскоп на 26 березня

Астрологи, які раніше назвали щасливчиків квітня 2025 року, склали прогноз на 26 березня для всіх знаків Зодіаку, інформує ТСН.

Козеріг

Козерогам у цей день не варто бути марнотратними. Більшість покупок будуть невдалими та стануть мертвим вантажем у шафі.

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Водолій

Водолії зможуть зняти втому за допомогою улюбленого заняття, наприклад, творчості.

Риби

Рибам не варто демонструвати свою професійну перевагу серед колег. Інакше, їх можуть вважати зарозумілими.

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Овен

Овнам не варто спілкуватися з начальством без крайньої потреби. Інакше можна потрапити під гарячу руку керівників.

Телець

Тельцям не варто даремно витрачати моральні та фізичні сили на складні та трудомісткі справи. Краще присвятити час вирішенню більш простих завдань.

Близнюки

Близнюкам другу половину дня можна присвятити собі. Наприклад, можна зайнятися рукоділлям, приготуванням вечері або просто відпочити.

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Рак

Ракам важливо дотримуватися помірності у всьому, тому що надмірності в цей день користі не принесуть.

Лев

Левам у цей день не можна допускати поспішності у словах та вчинках. Необдуманий негатив на адресу когось із оточуючих може сильно зіпсувати стосунки з людьми.

Діва

Дівам сьогодні не варто приймати серйозних рішень, оскільки занадто велика ймовірність прорахунку, що призведе до прикрих наслідків.

Терези

Терезам краще не торкатися хворих тем у відносинах з близькими. Спілкування з коханою людиною необхідно звести до побутових питань, через які важко посваритись.

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Скорпіон

Скорпіони, спілкуючись із літніми співрозмовниками, повинні робити знижку на їхній вік і не сперечатися з ними. Інакше це призведе до сварки.

Стрілець

Стрільцям не варто поспішати з роботою над глобальними проектами — для їхньої реалізації ще не склалися сприятливі умови.

Як писали «ФАКТИ», раніше тарологи склали прогноз на 26 березня для всіх знаків Зодіаку.

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