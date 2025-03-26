Я у шоці: мережа відреагувала на танці Наді Дорофєєвої

Популярна співачка Надя Дорофєєва, яка вразила новою роботою, здивувала мережу запальним танцем. На своїй сторінці у соціальному додатку Надя виклала відео, на якому разом з танцівником Іваном Петрушевським вправно виконує складні рухи. За словами артистки, саме так вона розвантажує своє тіло і думки.

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«Вважаю, що кожній людині надзвичайно важливо займатися будь-яким видом творчості, — написала Дорофєєва. — Для самовираження, для відчуття свободи, для лікування психіки та й просто для радості.

Ось моя радість. Ледь-ледь, але знайшла час на «потанцювати для себе». Сильно кайфанула, дякую, Вань".

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Підписники оцінили танцювальну майстерність Наді і нагадали їй про участь у популярному проєкті «Танці з зірками».

«Те відчуття, коли Дорофєєва танцює краще, ніж багато танцівників», — поділилися враженням.

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«Нагадало, як ти була на танцях з зірками», — написали у коментарях.

«Я у шоці, як ти танцюєш», — зауважили у мережі.

«Співачка, акторка, танцівниця, модель, інфлюенсер, блогер, фешн-ікона, не можна бути такою талановитою», — підтримали співачку.

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