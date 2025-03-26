Новий тренд у ресторанах, який сподобається багатьом: але когось сильно здивує
Чи почуваєтесь ви затишно, відвідуючи ресторан на самоті? Якщо ні, вам варто знати: що solo dining (обід наодинці) — тренд, який набирає популярності. Про нього багато говорили торік. А 2025-го вже й самі ресторани беруть участь у його популяризації.
Наприклад, у меню з'являються дегустаційні сети, розраховані на одну людину. Багато закладів переосмислили інтер'єр, облаштувавши більше столиків на одного.
Цей тренд обирають не ті люди, яким нема з ким піти пообідати. Йому віддають перевагу ті, хто бажає насамперед насолодитися їжею, а не спілкуванням. Крім того, такі відвідувачі люблять помилуватися картинами у ресторані, послухати музику. Їм не потрібно підлаштовуватися під темп вживання їжі колег та друзів і почуватися незручно, замовляючи тістечко на очах у тих, хто не їсть солодкого.
Обід на смоті дозволяє обміркувати щось віч-на-віч із собою. А це іноді потрібно.
Крім того, не такий вже це обід на самоті, якщо ваш телефон з вами.
Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що рівень ресторану або готелю, які ви вирішили відвідати, наприклад, під час подорожі, можна визначити за чашкою кави або чаю.
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Фото pixabay76
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