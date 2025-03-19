Медведчук, Деркач, Шевцова: за 2 місяці правоохоронці розпочали 435 спецрозслідувань стосовно втікачів та зрадників

Днями Личаківський райсуд Львова дозволив детективам Бюро економічної безпеки (БЕБ) провести спецрозслідування щодо співвласниці «Айбокс банку» Альони Шевцової та її пособниць, які переховуються за кордоном. На практиці це означає, що розслідування та навіть арешт можуть проводитись за відсутності підозрюваного. Такий механізм українські правоохоронці застосовують у виключних випадках. Зокрема, за статистикою Офісу Генерального прокурора, у січні-лютому було розпочато 435 спецрозслідувань, тоді як загалом СБУ, Нацпол, ДБР та БЕБ розслідували в цей період понад 1,5 млн кримінальних правопорушень.

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Спеціальні досудові розслідування були запроваджені в Україні ще у 2021 році, коли президент підписав Закон «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у зв'язку зі здійсненням спеціального досудового розслідування», що передбачає дозвіл на заочні розслідування та арешт.

Ключова відмінність спеціального досудового розслідування від звичайного полягає в можливості слідчих проводити різноманітні процесуальні дії стосовно підозрюваних за їх відсутності (in absentia). У такий спосіб стає можливим притягнути до відповідальності тих, хто переховується від правоохоронних органів за кордоном чи на окупованих територіях.

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Так, наприклад, справа про відмивання 5 млрд грн, в якій Олена Шевцова є головною підозрюваною, розслідується ще з 2023 року. Однак скерувати її до суду детективи не мають можливості, оскільки, відповідно до чинного законодавства, Шевцова має бути повідомлена про завершення досудового розслідування та ознайомлена з його матеріалами. Та, за даними медіа, співвласниця «Айбокс» переховується за кордоном. Тобто слідство мало лише два варіанти: закрити справу або розпочати спецрозслідування. Воно дозволить не лише притягнути Шевцову до відповідальності, а й надалі частково стягнути завдані бюджету збитки в рамках цивільного позову. Йдеться про 5 мільярдів гривень, які, за даними слідства, підозрювані, у тому числі Дегрик-Шевцова, легалізували з використанням «міскодингу».

«Для реалізації такої схеми було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в „Айбокс банку“. Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг», — пояснили в БЕБ.

Серед інших відомих фігурантів спеціальних досудових розслідувань — Медведчук, Янукович, Деркач, Грановський, Бахматюк. Загалом найбільшу кількість спецрозслідувань в Україні ініціювала Служба безпеки України — 248 впродовж січня-лютого, ще 123 — Національна поліція України та 64 Державне бюро розслідувань. Серед підозрюваних у цих справах топкорупціонери, зрадники, втікачі та представники влади країни-агресора.

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Раніше повідомлялося про те, що в інформпросторі шантажують голову суду у Львові, який розглядає справи Медведчука і керівників АТ «Айбокс Банк».

Фото pixabay

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