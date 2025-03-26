У Києві частково обмежать рух Південним мостом: що відомо

Починаючи з 28 березня у Києві частково обмежать рух транспорту Південним мостом. Це пов’язано із ремонтом естакади.

Про це повідомили у Комунальній корпорації «Київавтодор».



«З 28 березня до 1 серпня у Києві частково обмежать рух транспорту з лівого на правий берег Південним мостом. У цей період планується провести ремонт правобережної естакади», — говориться у повідомленні.

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За інформацією КП «Київавтошляхміст», роботи охоплять 650 метрів проїжджої частини у напрямку вул. Саперно-Слобідської, Столичного й Наддніпрянського шосе. Планується оновити залізобетонну плиту, гідроізоляційний шар та асфальтобетонне покриття.

Ремонт виконуватимуть у два етапи:

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на першому — обмежать рух крайньою лівою та частково середньою смугами,

на другому — роботи продовжаться на крайній правій та частково середній смузі.

У «Київавтодорі» нагадують, що Південний міст із 2021 року перебуває в обмежено працездатному стані та потребує реконструкції. Однак для забезпечення безпеки руху регулярно проводяться необхідні ремонти.

Міська влада перепрошує за тимчасові незручності та рекомендує водіям заздалегідь планувати маршрути, враховуючи обмеження.

Також зазначимо, що у Києві перевірять спецперепустки, видані для пересування під час комендантської години. Мета перевірок полягає у тому, щоб виявити незаконно видані або використані перепустки. Усі установи та організації, що отримували такі документи, мають підтвердити їхню актуальність та обґрунтованість. Якщо цього не зроблять, перепустки будуть анульовані. Перевірку проводять через випадки зловживань, зокрема використання перепусток особами, які не мають на це законних підстав.

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А ще влада столиці нещодавно вирішила відновити роботу громадського транспорту під час тривог.

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