«Мій велетень»: Камалія вперше показала свого охоронця (фото)

Популярна співачка Камалія, яка розійшлася зі своїм чоловіком, вперше показала свого охоронця. Їм виявився розкішний мейн-кун — найбільша порода котів. Співачка зізналася, що він не тільки охороняє її спокій, а й допомагає у творчості. На своїй сторінці у соціальній мережі Камалія виклала світлини домашнього улюбленця й допис про нього.

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«Друзі, хочу познайомити вас із моїм незрівнянним „вусатим охоронцем“ — мейн-куном Файбером! - поділилася Камалія. — Мій пухнастий велетень не лише прикрашає дім своєю королівською поставою, а й ревно стереже кожен куточок, ніби справжній лев у джунглях. Його розкішні вуса та ніжне бурчання надихають мене на нові пісні та заряджають позитивом щодня. Хто сказав, що коти не вміють любити так віддано, як собаки? Мій Файбер доводить протилежне, будучи моїм найтурботливішим та найпухнастішим охоронцем».

Камалія з Файбером

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Підписники відреагували на пост співачки та зауважили, що очі Камалії та її домашнього улюбленця дуже схожі.

«У вас схожі очі», — написали у коментарях.

«Дуже інтелектуальна (навіть язик не повертається сказати мордочка), радше… котяче обличчя», — зауважили підписники.

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Нагадаємо, раніше в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» телеведуча Юлія Зорій розповідала про трьох мейн-кунів, які живуть в її сімʼї.

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