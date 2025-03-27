Небезпечне занурення: російські туристи загинули внаслідок аварії батискафу біля узбережжя Єгипту

У Єгипті, де нещодавно напали на групу туристів, затонув туристичний батискаф «Сіндбад», де перебували десятки російських туристів. Щонайменше чотири особи загинули. Про це повідомило російське генконсульство у Хургаді, пише korrespondent.net.

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«Більшість тих, хто знаходився на борту, врятовано та доставлено до своїх готелів та лікарень Хургади. Стан їхнього здоров'я не викликає побоювань. Чотири людини загинули. Доля кількох туристів з'ясовується», — йдеться у повідомленні.

Так, батискаф здійснював регулярну підводну екскурсію із оглядом коралового рифу. Окрім членів екіпажу, на борту було 45 туристів, у тому числі — діти. Усі вони — громадяни рф.

Тим часом, Телеграм-канали країни-агресорки пишуть, що загиблих вже шестеро, а ще дев'ятеро людей — постраждали.

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Як писали «ФАКТИ», кілька років тому в єгипетській Хургаді акула з'їла російського туриста. Жахливий інцидент стався 8 червня 2023 року у Хургаді на одному з муніципальних пляжів. Після загибелі людини влада тимчасово закрила не лише пляж, а й увесь район для купання.

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