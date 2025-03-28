Ольга Матвій рекомендувала рецепт «вологої» паски, яка довго залишається м’якою та смачною

Чим ближче до Великодня, тим в Мережі з’являється більше рецептів святкової випічки, які зможе відтворити кожна господиня.

Не залишилася осторонь і маріупольчанка Ольга Матвій, запропонувавши домашній рецепт з маленьким сюпризом всередині.

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Рецепт:

молоко — 100 мл;

мед — 1 чайна ложка;

ромашка — 1 чайний пакет;

жовтки — 3 шт;

ванільний цукор — 20 г;

цукор білий — 100 г;

борошно — 300 г;

масло вершкове — 100 г;

дріжджі — 1 чайна ложка;

родзинки — 150 г;

білкова глазур:

білки 3 яєць;

цувор — 3 ст. ложки.

Приготування

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Розчиніть мед в підігрітому молоці, опустіть туди пакетик з ромашкою, доведіть до кипіння і накрийте кришкою до вистигання.

Родзинки залийте окропом.

Далі яйця розділіть на жовтки і білки і переходьте до приготування опари. Для цього в тепле молоко з медом та ромашкою всипаємо трохи борошна і додаємо сухі дріжджі.

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Аби опара добре підійшла, поставте її в духову шафу з увімкненим освітленням. Там температура піднімається не вище 28 градусів.

Поки опара підходить, збийте жовтки з цукром до посвітління і розтопіть вершкове масло.

Починайте «збирати» паску — до опари додайте жовтки і масло та вимішайте спочатку силіконовою лопаткою, а далі — руками, поступово додаючи решту борошна, а насамкінець — родзинки, добре відтиснувши з них зайву вологу. Вимішавши майбутню паску, поставте тісто в мультиварку на розстоювання, обравши температуру 30−35 градусів.

По завершенню процесу знову вимішайте тісто, викладіть у форми і дайте підійти.

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Випікаються паски при температурі 180 градусів протягом приблизно 30 хвилин, але орієнтуйтеся на свою духовку.

Також нагадаємо про рецепт запеченого сала в духовці від Ольги, який зібрав велику кількість вподобайок.

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