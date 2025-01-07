Сало у духовці: Ольга Матвій порадила, як зробити його смачним та ніжним

В Україні тривають новорічні свята, коли заведено приймати гостей і самому відвідувати рідних і близьких. Тому господиням точно знадобляться рецепти ситних м’ясних страв, як-от запеченої підчеревини з яблуками, апельсинами та цукатами. Саме таку приготувала цими днями відома фудблогерка з Маріуполя Ольга Матвій.

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З початком великої війни вона почала більше готувати страв української кухні, надаючи їм сучасного і навіть модного вигляду.

Так вона зробила й цього разу, хоча страву назвала геть просто «Сало в духовці».

Насправді це абсолютно святковий шедевр, причому з азійськими нотами (завдяки соєвому соусу та рисовому оцту).

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Отже підготуйте:

підчеревина — 1 кг;

апельсини;

яблука;

сухофрукти — 100 г;

сіль;

перець;

майонез — 1 столова ложка;

мед — 1 столова ложка;

соєвий соус — 20−30 мл;

цибуля — 1 шт;

рисовий оцет — 2 чайні ложки.

Приготування

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Підготовлений шматок сала натріть сіллю, медом та майонезом (за бажанням нашпигуйте часником), полийте соєвим соусом та оцтом і залиште промаринуватися (можна на ніч).

Промариновану заготовку покладіть у пакет для запікання чи у керамічну форму (в цьому разі його треба загорнути у фольгу) і запікайте протягом 1,5 години.

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Наостанок відкрийте сало, аби утворилася скоринка.

Також радимо приготувати до святкового столу яскраву і ніжну свинину з грибами.

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