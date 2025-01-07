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Сало у духовці: Ольга Матвій порадила, як зробити його смачним та ніжним

18:45 7 січня 2025
М'ясо

В Україні тривають новорічні свята, коли заведено приймати гостей і самому відвідувати рідних і близьких. Тому господиням точно знадобляться рецепти ситних м’ясних страв, як-от запеченої підчеревини з яблуками, апельсинами та цукатами. Саме таку приготувала цими днями відома фудблогерка з Маріуполя Ольга Матвій.

З початком великої війни вона почала більше готувати страв української кухні, надаючи їм сучасного і навіть модного вигляду.

Так вона зробила й цього разу, хоча страву назвала геть просто «Сало в духовці».

Насправді це абсолютно святковий шедевр, причому з азійськими нотами (завдяки соєвому соусу та рисовому оцту).

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Отже підготуйте:

  • підчеревина — 1 кг;
  • апельсини;
  • яблука;
  • сухофрукти — 100 г;
  • сіль;
  • перець;
  • майонез — 1 столова ложка;
  • мед — 1 столова ложка;
  • соєвий соус — 20−30 мл;
  • цибуля — 1 шт;
  • рисовий оцет — 2 чайні ложки.

Приготування

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Підготовлений шматок сала натріть сіллю, медом та майонезом (за бажанням нашпигуйте часником), полийте соєвим соусом та оцтом і залиште промаринуватися (можна на ніч).

Промариновану заготовку покладіть у пакет для запікання чи у керамічну форму (в цьому разі його треба загорнути у фольгу) і запікайте протягом 1,5 години.

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Наостанок відкрийте сало, аби утворилася скоринка.

Також радимо приготувати до святкового столу яскраву і ніжну свинину з грибами.

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