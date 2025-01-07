Сало у духовці: Ольга Матвій порадила, як зробити його смачним та ніжним
В Україні тривають новорічні свята, коли заведено приймати гостей і самому відвідувати рідних і близьких. Тому господиням точно знадобляться рецепти ситних м’ясних страв, як-от запеченої підчеревини з яблуками, апельсинами та цукатами. Саме таку приготувала цими днями відома фудблогерка з Маріуполя Ольга Матвій.
З початком великої війни вона почала більше готувати страв української кухні, надаючи їм сучасного і навіть модного вигляду.
Так вона зробила й цього разу, хоча страву назвала геть просто «Сало в духовці».
Насправді це абсолютно святковий шедевр, причому з азійськими нотами (завдяки соєвому соусу та рисовому оцту).
Отже підготуйте:
- підчеревина — 1 кг;
- апельсини;
- яблука;
- сухофрукти — 100 г;
- сіль;
- перець;
- майонез — 1 столова ложка;
- мед — 1 столова ложка;
- соєвий соус — 20−30 мл;
- цибуля — 1 шт;
- рисовий оцет — 2 чайні ложки.
Приготування
Підготовлений шматок сала натріть сіллю, медом та майонезом (за бажанням нашпигуйте часником), полийте соєвим соусом та оцтом і залиште промаринуватися (можна на ніч).
Промариновану заготовку покладіть у пакет для запікання чи у керамічну форму (в цьому разі його треба загорнути у фольгу) і запікайте протягом 1,5 години.
Наостанок відкрийте сало, аби утворилася скоринка.
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