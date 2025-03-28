Судоми всього тіла: дружина Євгена Кота поділилася важкими наслідками захворювання доньки

Сімʼя відомого танцюриста та хореографа Євгена Кота, який у минулому році став татом, звернулася до своїх підписників. Відомо, що у доньки Євгена та блогерки Наталі Татаринцевої виявилося інфекційне захворення, яке спричинило незвичні наслідки. На своїй сторінці у соціальній мережі Наталя описала всі симптоми Лелі, якій виповнилося вісім місяців і поділилася, що вони досі не розуміють, що коїться з їх дівчинкою.

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«Ох… стан зараз — „миттєвого-спалаху“ для всієї родини, — написала Наталя. — Ми досі без розуміння, що коїться з дитиною, бо судоми турбують і здається частіше, ніж було…»

Донька Євгена та Наталі захворіла на розеолу. Але подружжя не очікувало, що це принесе важкі ускладнення.

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«Те, що після неї можуть бути такі ускладнення, як судоми всього тіла… не підозрювали, — поділилася Наталя. — Зараз Леля стала дійсно стала дуже вередливою, інколи зовсім неконтрольованою, вона втрачає фокус, вона то плаче, то сміється, а інколи стає настільки збудженою, що якраз в ці моменти починаються судоми».

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Наталя розповіла, що дівчинка пройшла багато аналізів, але всі вони були в нормі. Вони продовжують шукати лікарів, які зможуть допомогти дівчинці швидше подолати недугу. На сторінці у соціальній мережі самої Лелі батьки докладно розповіли про її хворобу.

«Читаю і майже плачу… сонечко, все буде добре, ми поряд!» — написав Євген Кот.

«Дівчинка малесенька, будь здорова!!! — написали у коментарях. — За тебе хвилювались не тільки мама й тато, а й ще багато людей! І ми всі з нетерпінням чекаємо твого одужання і відновлення».

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