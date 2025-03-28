У Відні, серед елегантної архітектури та безмежних лекційних залів, один український студент, замість того щоб слухняно здобувати другу вищу освіту, вирішив поставити під сумнів саму суть сучасного навчання. Руслан Яременко не шукав дипломів — він шукав сенс. І саме там, у серці Європи, народилась ідея, яка сьогодні допомагає тисячам дітей по всьому світу вивчати іноземні мови через eCademy (www.ecademy.com.ua/uk) — мовна онлайн-академія, яка ставить на перше місце не систему, а людину.

Від репетитора до реформатора

«Я не хотів здобувати теоретичну освіту. Я хотів змінити світ», — згадує Руслан. Живучи у Відні, він викладав іноземні мови приватно й працював у великій американській компанії. Проте щось всередині не давало спокою: його не влаштовувала класична модель освіти — «книги, листочок і лектор».

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У нього визрівало переконання: якісне навчання повинне бути не про форму, а про результат. Не про оцінки, а про досвід і внутрішнє зростання. Так з’явилась ідея створити eCademy — мовну онлайн-академію, як освітню платформу, яка даватиме дітям, підліткам та дорослим, реальну мовну практику, підтримку та свободу.

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Перші кроки і труднощі

Початок був далекий від ідеального. Разом із Марією — співзасновницею, якій Руслан сьогодні висловлює особливу подяку, — вони запустили перші уроки. Вона — єдиний викладач. Він — відділ продажу.

Клієнтів майже не було, реклама не окупалась, а команда працювала в мінус. «Думали зачинятись», — зізнається Руслан. Усе фінансувалось з власної кишені. Але ідея мовної онлайн-академії була сильнішою за страх. Вони знали, навіщо це роблять.

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Місія — покращувати людське життя

Сьогодні eCademy мовна онлайн-академія висвітлює свою місію просто, але масштабно: «Покращувати людське життя. Усі дії компанії мають вимірюватися успіхом у досягненні цієї мети». І вона не просто на папері.

eCademy мовна онлайн-академія провела понад 100 000 уроків, об’єднала понад 400 викладачів, і має середню оцінку 4.9 з 5 від батьків. Це не лише освітній продукт — це сервіс із людським обличчям.

«Ми шукаємо викладачів, у яких горять очі», — каже Руслан. І додає: «Знання, досвід — це важливо. Але головне — пристрасть і турбота про результат».

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Від ідеї до інновації

У чому секрет зростання eCademy? У постійній адаптації. Руслан та команда змогли поєднати індивідуальні та групові формати навчання, розробили авторську методологію, яка фокусується на реальному результаті. Але, головне — вони слухають своїх студентів.

Один із найвпливовіших кроків — створення безкоштовних розмовних клубів для дітей за кордоном, які не мали змоги практикувати мову. Це стало не просто навчанням, а соціальним проєктом.

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Погляд у майбутнє

Сьогодні eCademy мовна онлайн-академія обслуговує понад 1000 активних студентів, але Руслан не зупиняється. Його бачення — 1 мільйон студентів по всьому світу. Перший етап — масштабування в Європі, далі — США та Китай.

І він знає, яку роль хоче відігравати: «Я мрійник і лідер. Я хочу надихати, створювати бачення, тримати команду разом. Я хочу будувати компанію, яка змінює життя».

Що стоїть за успіхом

На запитання, що допомагає не здаватися, Руслан відповідає просто: спорт, плавання, біг, медитація, наставники та книжки — особливо біографії сильних особистостей. Але найголовніше — це вміння бачити мрію попри труднощі.

Його порада іншим?

«Мрійте і дійте!»

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Післямова

У світі, де онлайн-освіта часто перетворюється на автоматизовану рутину, історія Руслана Яременка та eCademy мовна онлайн-академія — це нагадування, що навіть у цифрову епоху головним залишається людське тепло, пристрасть і глибокий сенс. Іноді достатньо одного студента, одного викладача і однієї великої мрії — щоб змінити все.

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