Якщо завтра війна: у Німеччині зіставили військовий потенціал росії та європейських країн НАТО

У країнах НАТО не виключають нападу росії, яка хоче змінити глобальний порядок. Якщо порівнювати військову міць, то європейські країни НАТО явно перевершують росію. У європейських армій хороша артилерія, танки і винищувачі, але є й істотні недоліки у важливих потенціалах, пише Der Spiegel.

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Так, армії країн-членів НАТО налічують понад два мільйони солдатів, а у росії — лише 1,1 мільйона військовослужбовців.

Європейці мають у своєму розпорядженні більш ніж 6700 бойових танків, а росія може задіяти всього 2900. На озброєнні європейців перебуває понад 2 300 винищувачів, тоді як у росії їх трохи менше 1 400. Великою є кількісна різниця і в артилерії: європейські країни НАТО мають у своєму розпорядженні понад 15 400 гармат, тоді як рф — 6090.

На думку австрійського військового експерта Густава Гресселя, у росії може бути більше солдатів, ніж передбачається. Крім того, кількість озброєнь європейських країн НАТО має обмежене значення як критерій їхньої військової потужності.

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Також, як припустив Грессель, у разі війни між НАТО і росією Туреччина може відмовитися від участі і військової допомоги через близькість до Москви. У цьому випадку ресурси європейців значно скоротяться, оскільки Туреччина надає майже чверть солдатів, понад третину бойових танків і майже 18% артилерії.

По артилерії європейці технічно перевершують росіян, володіючи такими високомобільними самохідними знаряддями, як французька гаубиця Caesar і німецька Panzerhaubitze 2000. Але за кількістю реактивних систем залпового вогню росія значно випереджає європейські країни НАТО, якщо не враховувати Туреччину, зазначив Грессель. Європейцям також не вистачає боєприпасів, хоча їхнє виробництво вже нарощується.

Щодо протиповітряної оборони, то у Європи немає спільного захисного щита проти ракет, крилатих ракет, винищувачів і безпілотників. Виправити ситуацію покликана ініціатива European Sky Shield, висунута Німеччиною 2022 року. Вона об'єднує 23 країни, які, за заявою Міністерства оборони, хочуть спільно закуповувати, використовувати і обслуговувати системи ППО.

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Також поки що в Європі тільки Велика Британія і Франція мають зброю дальнього радіусу дії, оснащену ядерними боєголовками і здатну стріляти з підводних човнів.

За словами військового експерта Еда Арнольда з Королівського інституту об'єднаних служб, європейські винищувачі вже зараз кращі за російські аналоги. Наразі F-35 є у шести європейських ВПС, і альтернативи їм поки що не передбачається.

Щодо дронів, то європейці володіють хорошими технологіями безпілотників, але виробляють їх значно менше, ніж росіяни. Боєготовність в Європі перебуває на низькому рівні. Більшість європейських армій практично не мають бойового досвіду у військових діях високої інтенсивності.

Як писали «ФАКТИ», Польща планує більш ніж удвічі збільшити свою армію — до пів мільйона військових, а також навчити мільйони резервістів.

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