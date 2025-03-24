Російський президент не приховував того факту, що вважає, що Україна не повинна існувати як незалежна держава, і неодноразово заявляв, що хоче, щоб НАТО зменшився до свого розміру часів холодної війни. Але понад усе він хоче бачити новий глобальний порядок — і він хоче, щоб росія відігравала в ньому головну роль, пише CNN.

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Із 2000 року, коли путін став президентом, постійне зростання цін на нафту зробило росію та багатьох росіян багатшими, ніж будь-коли раніше. І росія мала голос. Вона була запрошена до групи G7 найбільших економік світу — перейменована на G8 після приєднання. Але цього було недостатньо для російського лідера, сказала CNN керуюча директорка Німецького фонду Маршала США Крістін Берзіна.

«путін був радий відкинути все це через свої вищі геополітичні цілі, — сказала вона. — росія була виключена з „Великої вісімки“, піддана санкціям Заходу та піддана остракізму на світовій арені через її агресію проти України. Але для росії ніколи не було достатньо бути „восьмою у G7“. Це не працює в рамках розуміння росією власної винятковості».

Щоб зрозуміти, чого путін хоче від поточних переговорів зі США, важливо пам’ятати, що обидві сторони розмовляють через те, що Сполучені Штати змінили політику за Трампа, а не через фундаментальну зміну російського мислення. Трамп хоче якнайшвидшого закінчення війни в Україні, навіть якщо це означатиме подальші територіальні втрати для України. Це означає, що путін мало що втратить від розмов.

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Дональд Трамп стверджував, що «росія тримає всі карти» у війні з Україною, але останні два роки поле битви здебільшого зайшло в глухий кут. Незважаючи на те, що рф досягає певних додаткових здобутків, вона точно не виграє — хоча це може змінитися, якщо США припинить постачання зброї та розвідувальних даних Україні.

«путін увійшов в Україну, думаючи, що це буде легка, швидка операція. Через три роки він контролює 20% України, але жахливою ціною. Я маю на увазі, що росіяни, по суті, програють. Але справа в тому, що українці втрачають швидше», — сказав CNN провідний аналітик по росії Марк Галеотті.

За його словами, для путіна та людей навколо нього прагнення Трампа до припинення вогню просто дає можливість отримати швидкі перемоги, незважаючи на довгострокові цілі.

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«путін — опортуніст. Йому подобається створювати динамічні, хаотичні ситуації, які створюють безліч можливостей. Потім він може просто вибрати, яка можливість йому подобається», — сказав Галеотті.

путін і його помічники чітко дали зрозуміти, що їхні довгострокові цілі не змінилися. Навіть коли вони говорять про бажання миру, російські офіційні особи продовжують наполягати на тому, що «корінні причини» конфлікту в Україні мають бути «усунені».

«Найпростіший спосіб для росії досягти того, чого вона хоче в іншій країні, — це не військовими засобами, а через втручання та виборчий процес, — сказала Берзіна, додавши, що можливо — навіть ймовірно — це те, що москва спробує зробити після припинення вогню.

Ймовірно, саме тому росія продовжує сумніватися в легітимності Зеленського та наполягає на проведенні виборів — і чому кремль був у захваті, коли Дональд Трамп прийняв цей наратив і назвав українського лідера «диктатором без виборів».

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Трамп і віце-президент Джей Ді Венс відкинули ідею про те, що Україна може найближчим часом приєднатися до НАТО, і путін попросив США взяти на себе зобов’язання, що це не стане частиною будь-якої угоди про припинення вогню.

Але Берзіна додала, що європейські союзники України не купляться на обіцянки путіна про те, що він припинить воювати, якщо Україна стане, як він це назвав, нейтральною.

«Незалежно від того, що Трамп і путін думають, що вони можуть домовитися цього тижня чи цього року, багато людей у Європі зараз принципово не довіряють путіну, — сказала вона. — Чи може виникнути бажання росії знову спробувати свої сили у військовій сфері? Звичайно. І тому європейці дуже чітко бачать потенціал майбутньої військової участі».

путін переконаний, що росія — найбільша країна в світі за територією — повинна брати участь в управлінні світом. І у нього тепер є однодумець у Білому домі. Трамп чітко дав зрозуміти, що вважає, що найбільші та наймогутніші країни повинні отримати те, що вони хочуть — чи то Гренландію, Панамський канал чи шматок України.

«Я думаю, що фундаментальний момент полягає в тому, що, з точки зору Трампа, Україна є купленою та проплаченою васальною державою, і вона повинна розуміти своє місце та погодитися з тим, що, по суті, Америка укладе якусь угоду з росією, а потім поверне її в Україну», — сказав Галеотті.

Раніше «ФАКТИ» писали, що німецький історик прогнозує напад росії на Литву вже восени.

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