Тактика путіна підштовхує Трампа до жорсткого вибору щодо України

Дональд Трамп незабаром зіткнеться з важким рішенням у своєму прагненні припинити війну росії в Україні. Так вважають деякі європейські та американські чиновники, поінформовані про переговори з кремлем. Після триденних переговорів у Саудівській Аравії, що завершилися днями, російські офіційні особи заявили, що хочуть зняти деякі санкції, перш ніж запроваджувати узгоджене припинення вогню в Чорному морі, пише Bloomberg.

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Це розчарувало членів американської делегації, оскільки вони заявили, що росіяни не дотримуються взятих на себе зобов'язань, за словами кількох людей, обізнаних з перебігом переговорів. Деякі посадовці як зі США, так і з Європи припустили, що кремль грає з американцями в ігри, і задалися питанням, як довго Трамп буде це терпіти. Президент США пообіцяв, що доб'ється швидкого завершення війни в Україні, що є ознакою його вміння домовлятися, а диктатор путін, схоже, використовує цю публічну позицію проти нього, заявили деякі європейські чиновники.

москва, схоже, має намір затягнути дискусії і звузити сферу переговорів, щоб змусити Вашингтон поступитися, заявили американські та європейські чиновники анонімно. Рішення Трампа пов'язати відносини з росією з іншими проблемами США, такими як Іран і Китай, також надало путіну важелі впливу, додали європейці.

Все це означає, що американський лідер може бути змушений зробити вибір, заявили чиновники.

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«Він може почати відштовхувати росію — те, що він досі робив неохоче — або ж він може піти на дедалі більші поступки путіну, щоб вкластися у встановлений ним самим термін для припинення війни», — кажуть вони.

Після викладення своїх вимог щодо послаблення санкцій на цих переговорах росія вимагатиме, щоб майбутні угоди зі США включали аналогічні гарантії конкретних вигод, а не просто розпливчасті взаємні поступки, вважає людина, знайома з мисленням кремля.

Президент України Володимир Зеленський заявив журналістам, що росія використовує бажання Трампа забезпечити припинення вогню як можливість доповнити своїми вимогами угоди, які повинні були бути безумовними.

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Під час паралельних переговорів у Саудівській Аравії з українською та російською делегаціями цього тижня американські офіційні особи прагнули забезпечити негайне припинення вогню на морі та припинення атак на енергетичну інфраструктуру.

Однак москва поставила свою участь у чорноморській угоді в залежність від низки попередніх умов, включаючи послаблення санкцій. У заяві кремля йдеться про те, що мораторій на енергетичні удари набув чинності з 18 березня на 30 днів.

«Вся ця чорноморська угода має таємну мету — розпочати зняття американських санкцій з росії», — сказав Сергій Марков, політичний консультант, тісно пов'язаний з кремлем.

Адміністрація Трампа раніше давала зрозуміти союзникам, що не зніматиме обмежень на торгівлю з росією до закінчення війни, хоча послаблення санкцій, ймовірно, буде частиною будь-якої угоди.

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Адміністрація Трампа прагне досягти повного припинення вогню вже 20 квітня, як повідомляло раніше агентство Bloomberg. Але європейські чиновники заявили, що це виглядає надто амбітно. За їхніми словами, з огляду на поточний стан переговорів, на опрацювання деталей остаточної угоди підуть місяці.

За словами західних чиновників, незважаючи на зусилля Трампа, основні вимоги путіна не змінилися. Серед них — забрати з лінії фронту українських військових, легітимізувати території, які москва окупувала і незаконно назвала російськими, а також припинити постачання зброї Києву.

Адміністрація Трампа чітко дала зрозуміти, що хоче уникати публічних зауважень путіну, щоб успішно вести переговори. Прагнення президента США до швидкого вирішення проблеми ускладнює прогнозування того, що він врешті-решт вирішить, додали європейські чиновники. Трамп неодноразово заявляв, що вважає, що і путін, і Зеленський хотіли б бачити припинення бойових дій — і що він особисто хоче покласти край як насильству, так і витратам США на допомогу Києву.

Раніше «ФАКТИ» викладали думку Валерія Пекара про те, що коли з’явиться розуміння, що тиск на Україну не дає результату, США або почнуть тиснути на росію, або плюнуть і залишать проблему Європі.

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