Нові способи носити браслет: можливо, вони вас здивують

Браслет покликаний підкреслити витонченість руки і зробити образ більш стильним. Саме тому до вибору цього аксесуара потрібно підходити уважно. Купуючи браслет, приміряйте його і неодмінно подивіться в дзеркало. Якщо він підкреслює витонченість руки, це те, що вам потрібно. Але якщо, навпаки, потовщує її візуально, від такої покупки варто відмовитися, яким би гарним і привабливим не був браслет.

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Сьогодні мода пропонує носити браслети не тільки на голу руку, а й поверх довгого рукава одягу. Звичайно, підійдуть для цього не всі браслети і не весь одяг. Дуже гарний вигляд матиме поверх рукава чорної водолазки срібний браслет практично будь-якого дизайну. Доречним буде і браслет із самоцвітами або перлинами.

У літню пору браслет можна носити не тільки на зап'ясті руки, а й на передпліччі. Головне, щоб він тримався.

Не бійтеся експериментувати. Створюйте незвичайні образи. Саме так можна знайти свій неповторний стиль. Слідкуйте за свіжими трендами. Нові тенденції можуть стати для вас прекрасним джерелом ідей.

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Нагадаємо про те, що можна перевірити свої знання модних тенденцій. Пропонуємо пройти тест на знання нових фешн-трендів від тренд-редакторки Ольги Сметанської.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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