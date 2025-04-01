Вдарила військовозобов’язаного по голові і почала душити: у Вінниці засудили заступницю начальника ТЦК

У Вінниці міський суд обрав запобіжний захід для заступниці начальника об'єднаного міського територіального центру комплектування (ТЦК) та її спільника, які у вересні 2024 року побили громадянина.

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Як повідомили у Державному бюро розслідувань, обидва підозрюваних залишатимуться під вартою без права внесення застави.

Згідно з матеріалами справи потерпілий працював на підприємстві критичної інфраструктури і мав чинне бронювання. Коли він звернувся до ТЦК для оновлення даних, його направили до заступниці керівника ТЦК, яка виявила невдоволення його поведінкою, після чого почала змушувати підписати анкету військовозобов’язаного й відмовитися від бронювання.

У кабінеті також перебував інший військовослужбовець (на той час — підлеглий чиновниці), який завдав потерпілому щонайменше три удари кулаками в обличчя та голову. Після цього побиття у чоловіка відібрали телефон.

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Після цього працівники ДБР повідомили жінці та її колишньому підлеглому про підозру за фактом перевищення службових повноважень військовою службовою особою, що спричинило істотну шкоду, вчиненому в умовах воєнного стану групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 5 ст. 426−1 Кримінального кодексу України).

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

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Своєю чергою у Вінницькому обласному ТЦК зробили заяву, що не толерують порушення закону.

Справедливості заради згадаємо й про скандальну виставу старшокласників київської школі № 309, які зобразили розіграли на сцені побиття працівника ТЦК.

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