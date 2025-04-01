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«Лежу й нічого не роблю»: дружина відомого співака знову зробила пластику (фото)

16:59 1 квітня 2025
Катерина Репʼяхова

Дружина відомого артиста Віктора Павліка Катерина Репʼяхова, яка нещодавно розповіла про проблеми зі здоровʼям в її маленького сина, наважилася на кардинальні зміни. Катерина продовжує вдосконалювати свою зовнішність за допомогою операційних втручань. Нагадаємо, блогерка нещодавно змінювала форму носа, вдавшись до ринопластики.

Тепер Репʼяхова дещо скоригувала овал обличчя, зокрема форму підборіддя. Про це Катерина повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі та виклала світлини. Репʼяховій вставили спеціальні пластини, й зараз вона проходить шлях реабілітації.

«Моя реабілітація продовжується, — розповіла Катерина, — 99 відсотків часу я лежу на дивані і нічого не роблю. Перші дні були трошки активні — чоловіка не було у місті. Тепер він повернувся, і з того моменту стало легше, тому що Михасика на себе майже повністю взяв Віктор. В цілому все добре. Через пару днів можна вже буде зняти повʼязку».

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Раніше Катерина пояснювала, чому вони досі сімʼєю живуть в орендованій квартирі.

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