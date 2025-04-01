«Лежу й нічого не роблю»: дружина відомого співака знову зробила пластику (фото)

Дружина відомого артиста Віктора Павліка Катерина Репʼяхова, яка нещодавно розповіла про проблеми зі здоровʼям в її маленького сина, наважилася на кардинальні зміни. Катерина продовжує вдосконалювати свою зовнішність за допомогою операційних втручань. Нагадаємо, блогерка нещодавно змінювала форму носа, вдавшись до ринопластики.

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Тепер Репʼяхова дещо скоригувала овал обличчя, зокрема форму підборіддя. Про це Катерина повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі та виклала світлини. Репʼяховій вставили спеціальні пластини, й зараз вона проходить шлях реабілітації.

«Моя реабілітація продовжується, — розповіла Катерина, — 99 відсотків часу я лежу на дивані і нічого не роблю. Перші дні були трошки активні — чоловіка не було у місті. Тепер він повернувся, і з того моменту стало легше, тому що Михасика на себе майже повністю взяв Віктор. В цілому все добре. Через пару днів можна вже буде зняти повʼязку».

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Раніше Катерина пояснювала, чому вони досі сімʼєю живуть в орендованій квартирі.

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