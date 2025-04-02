Помер зірка «Бетмена назавжди» та «The Doors» Вел Кілмер

В США, де нещодавно загинув гітарист та автор пісень гурту KISS Карл Кокран, не стало відомого актор Вела Кілмера, який помер 1 квітня у Лос-Анджелесі (Каліфорнія).

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Як повідомляє AP, актор помер у віці 65 років в оточенні друзів та родини. Про це пресі повідомила його донька Мерседес Кілмер. Причиною смерті називають пневмонію. З десять років тому він переніс онкологічне захворювання (у актора діагностували рак горла) — Велу Кілмеру тоді зробили дві трахеотомії.

Актор зіграв багато ролей, у тому числі він знімався в фільмах «Top Gun», «Batman Forever», зіграв Джима Морісона у фільмі «The Doors». Колеги згадували, що актор постійно носив шкіряні штани та просив акторів та знімальну групу називати його лише Джимом Моррісоном — це тривало протягом зйомок фільму.

Кілмер вважався наймолодшим серед актторів, яких приймали до престижної Джульярдської школи. «Проривом» в його творчості називають шпигунську пародію «Цілком таємно!» (1984 рік) та комедію «Справжній геній» (1985 рік).

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Разом з Куртом Расселом і Біллом Пекстоном Кілмер знімався у фільмі «Tombstone» (1993 рік), грав привида Елвіса у фільмі «Справжній роман».

Нагадаємо, що наприкінці лютого у власній домівці знайшли мертвими двічі оскароносного актора Джина Гекмена та його дружину. Смерть пари не була насильницькою.

Фото з Вікіпедії

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