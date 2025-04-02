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Як використовувати піну для гоління в господарстві: чотири ефективні лайфхаки

14:04 2 квітня 2025
Пінка для гоління допоможе видалити плями з одягу. Фото Pixabay

Піну для гоління, окрім прямого призначення, також часто використовують для вирішення проблемі з чистотою в домі. Наприклад, з її допомогою очищують унітаз.

Втім, є ще кілька лайфхаків, які дозволять тримати дім у чистоті, пише uapress.kyiv.ua.

Так, цей гігієнічний засіб можна використовувати для очищення дверних ручок чи ручок на шафах, для чого невелику кількість піни наносять на них та розтирають. Плями швидко видаляються.

Зарекомендувала себе пінка для гоління як засіб проти запотівання скла. Якщо, наприклад, регулярно протирати нею дзеркало у ванній кімнаті, то воно не запотіватиме. До речі, також можна протирати нею й скло в автомобілях чи окуляри.

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Піддадуться пінці й плями на оббивці м'яких меблів. На пляму наносять невелику кількість засобу та залишають на 10 хвилин, після чого зчищають щіткою, а місце, де була пляма, протирають вологою ганчиркою. Спрацює цей метод і з плямами від жиру на одязі.

До речі, за допомогою піни можна пофарбувати в цікаві кольори яйця. Цей досвід може бути корисним напередодні Велекодня.

Фото Pixabay

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