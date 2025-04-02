Частину «червоної» гілки київського метро закриють на два дні: які станції не працюватимуть

В Києві, де частково обмежать рух Південним мостом, 5 і 6 квітня рух поїздів між станціями метро «Лісова» та «Дніпро» зупинять через ремонт Дарницького шляхопроводу. Про це повідомили в комунальному підприємстві «Київський метрополітен».

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«Натомість дублюючим маршрутом курсуватимуть автобуси № 1М. Поїзди рухатимуться між станціями „Академмістечко“ та „Арсенальна“ відповідно до графіка руху вихідного дня. Так, цими вихідними на Дарницькому шляхопроводі демонтуватимуть балки прогонових будов. Відтак для безпеки пасажирів наземні станції метро від „Лісової“ до „Дніпра“ будуть зачинені», — йдеться у повідомленні.

В Київському метрополітені зазначили, що дублюючий автобус № 1М курсуватиме з інтервалом руху до 10 хв:

- у напрямку від станції метро «Лісова» до «Арсенальної» — вздовж Броварського проспекту, Дніпровського узвозу, Алеї Героїв Крут, далі вулицею Івана Мазепи до станції метро «Арсенальна»;

- у зворотному напрямку — тим же маршрутом, крім відрізку між станціями метро «Дарниця» — «Чернігівська». Транспорт рухатиметься через вулицю Андрія Малишка.

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«Із 7 квітня станції метро від „Лісової“ до „Дніпра“ працюватимуть у звичайному режимі», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», у Києві громадський транспорт буде працювати під час тривог.

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