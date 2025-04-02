Сидіння унітаза без плям: ці поради шокують своєю ефективністю

Багато хто просто протирає сидіння унітаза вологою ганчіркою. Однак варто пам'ятати, що на ньому, як і в унітазі, накопичуються бактерії та мікроорганізми. Крім того, сидіння унітаза з часом покривається жовтими плямами, які, здається, неможливо видалити. Щоб відновити первісну білизну, не потрібно використовувати агресивні хімікати. Спробуйте інші трюки, пише видання deccoria.pl.

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Якщо ви шукаєте екологічний і дешевий спосіб відбілити сидіння унітаза, скористайтеся лимоном. Розріжте плід навпіл, посипте кухонною сіллю, а потім ретельно натріть сидіння унітаза (лимон можна замінити грейпфрутом). Залиште на кілька хвилин, потім протріть все мокрою ганчіркою, при необхідності повторіть операцію до повного видалення жовтих плям.

Лимонний сік і кухонна сіль — це комбінація, яка чудово видаляє вапняний наліт і плями, а також має відбілювальні властивості. Завдяки цьому ви забудете про непривабливі жовті плями.

Регулярне чищення сидіння унітаза має важливе значення, бо усуває ризик розвитку бактерій і вірусів. Однак уникайте використання агресивних хімікатів і засобів, що містять хлор, оскільки вони можуть пошкодити поверхню. Крім того, вони можуть подразнювати шкіру, дихальну систему і навіть викликати алергію.

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Водночас варто знати, що систематичне чищення сидіння унітаза не гарантує, що воно завжди буде мати естетичний вигляд, оскільки на ньому можуть несподівано з’явитися жовті плями. На щастя, є способи зробити так, щоб сидіння завжди було білосніжним.

Лимонна кислота. Просто розчиніть її в теплій воді, потім нанесіть розчин на сидіння унітаза і почекайте кілька хвилин. Після закінчення цього часу промийте поверхню водою і витріть насухо ганчіркою.

Зубна паста. Виберіть звичайну найдешевшу зубну пасту без абразивних часток. Нанесіть на сидіння унітаза, залиште на 15 хвилин, потім потріть поверхню м’якою щіткою і змийте теплою водою.

Перекис водню. Змішайте його з водою та обприскайте сидіння. Залиште суміш на кілька хвилин, потім протріть поверхню вологою ганчіркою. Завдяки цьому сидіння унітаза виглядатиме як нове.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, як почистити унітаз від вапняного нальоту.

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