Поліцейські у чатах ОСББ: навіщо їм це потрібно і що кажуть юристи

В Україні, де нещодавно змінилися правила призначення субсидій, запроваджують нововведення — до чатів ОСББ долучили облікові записи поліцейських, які тепер будуть мати можливість реагувати на повідомлення про порушників та порушення законодавства. Зокрема, і мобілізаційного, пише ТСН.

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Наразі облікові записи правоохоронців почали додавати поки що до окремих чатів ОСББ Київської області.

«Такі заходи є у Білоцерківському районі Київської області. Відповім на питання про те, чому поліцейського додають до такого чату. Про це попрохали самі голови ОСББ — прийшли до поліцейського офіцера громади і запропонували йому, спитали про те, чи погодиться він на те, щоб його додали до такого чату», — розповіла речниця поліції Київської області Яна Єрмоленко.

За даними поліції Київщини, таким чином правоохоронці можуть дізнаватись про підозрілих осіб, що проникають до будинків.

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«Є ситуації, коли мешканці будинків завдяки камерам відеоспостереження бачать, що, наприклад, до під’їзду зайшли якісь невідомі підозрілі особи. В такому випадку можуть попрохати офіцера громади приїхати та перевірити обстановку в будинку. Крім того, якщо хтось з водіїв під час паркування пошкодив чужу автівку, якщо це зафіксувала відеокамера спостереження, то таке відео водій постраждалого авто може надіслати в чат і поліцейський зможе одразу відреагувати. Наприклад, зможе одразу викликати слідчо-оперативну групу», — повідомили нам у відділі комунікацій ГУНП в Київській області.

За даними поліцейських, офіцер громади також відреагує на повідомлення про порушення мобілізаційного законодавства кимось з мешканців.

«Поліцейський офіцер громади може реагувати на таке повідомлення, але зазвичай таким чином — передати інформацію до певного підрозділу», — уточнила Яна Єрмоленко.

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В той же час адвокат Роман Сімутін, коментуючи появу поліцейських в окремих чатах ОСББ Київської області, попередив про відповідальність за зрив мобілізаційних заходів.

«Якщо в чаті хтось напише, наприклад, про мобілізаційні заходи, про те, що на території будинку працюють працівники ТЦК, то це може трактуватись як перешкоджання законній діяльності ЗСУ, як зрив мобілізаційних заходів. Поліція може зафіксувати такий випадок та притягнути до відповідальності», — повідомив він.

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