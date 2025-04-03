Це малоймовірно: аналітики про домовленість найближчим часом США, України та росії про припинення вогню

росія навряд чи погодиться на «повне припинення вогню без будь-яких умов» протягом трьох тижнів, враховуючи те, що вона вимагала від Заходу певного послаблення санкцій як попередньої умови для тимчасового припинення вогню в Чорному морі. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни.

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25 березня кремль заявив, що не виконуватиме узгоджене припинення вогню в Чорному морі, доки Сполучені Штати не знімуть санкції з російського державного сільськогосподарського банку «Россельхозбанк» та інших організацій, залучених до міжнародної торгівлі продуктами харчування та добривами.

Видання Bloomberg 28 березня повідомило, що росія вимагає від Європейського Союзу відновити підключення «Россельхозбанка» до міжнародної банківської системи SWIFT як передумову для реалізації Чорноморського договору.

11 березня Сполучені Штати та Україна запропонували тимчасове припинення вогню у зв’язку з ударами по енергетичній інфраструктурі та в Чорному морі. І українські та американські офіційні особи продовжували обговорювати умови цих перемир’їв протягом трьох тижнів з 11 березня, що свідчить про те, що умови припинення вогню ще не повністю кодифіковані.

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«Але малоймовірно, що Сполучені Штати, Україна та росія зможуть домовитися про умови загального припинення вогню протягом наступних трьох тижнів», — кажуть аналітики.

Раніше повідомлялося, що німецька міністерка Анналена Бербок заявила, що путін тягне час, бо не хоче миру.

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