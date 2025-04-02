Це путін тягне час, бо не хоче миру: німецька міністерка звернулася до США

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявила під час свого візиту до Києва 1 квітня, що зважаючи на тупикову ситуацію між США та росією, надзвичайно важливо, щоб європейці, показали, що підтримують Україну без будь-яких «якщо» чи «але», повідомляє auswaertiges-amt.

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«І ми підтримуємо її зараз більше, ніж будь-коли. Саме тому я приїхала в Україну. путін хотів підкорити Київ і Україну за три дні. Після більш ніж трьох років жорстокої російської агресії стало ясно: план провалився; він змусив не лише Україну, а й росію до жорстокої війни на виснаження, яку він не виграє. Навпаки, народ України мужньо і рішуче боронить свою незалежність і демократію навіть на четвертому році війни», — зазначила посадовиця.

На думку Бербок, ніхто так не прагне миру, як народ України. Й держава готова до негайного припинення вогню.

«Це путін тягне час, не хоче миру і продовжує загарбницьку війну, порушуючи міжнародне право. Він симулює готовність до переговорів, але ні на міліметр не відступає від своїх цілей. Ми не повинні дозволити, щоб нас засліпили путін і його клакери. Бо пропозиція миру — це не мир. На майбутній зустрічі міністрів закордонних справ НАТО ми також дамо зрозуміти американській стороні, що ми не повинні піддаватися тактиці зволікання путіна», — зауважила Бербок.

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Німеччина, додала міністерка, не залишить на самоті народ України. Рішення нинішніх і майбутніх правлячих партій надати додаткові 3 мільярди євро на короткострокову підтримку Україні та надати ще 8,25 мільярдів євро на військову підтримку до 2029 року є вираженням цієї твердої міжпартійної солідарності та відданості.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Європа перебуває на роздоріжжі та чи готовий континент до самооборони.

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