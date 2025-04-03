Хороші стосунки: Трамп назвав політика, якого вважає дуже розумним

Президент Дональд Трамп заявив, що планує звернутися до Північної Кореї «в якийсь момент» і повторив, що у нього «дуже хороші стосунки» з лідером Кім Чен Ином, який раніше оголосив про «найжорсткіші контрзаходи» для США.

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«Є комунікація — я вважаю, що це дуже важливо, — сказав Трамп журналістам. — Є велика ядерна держава, і він дуже розумний хлопець».

Під час свого першого терміну Дональд Трамп оголосив про призупинення або згортання деяких великих військових навчань США та Південної Кореї після початку особистих переговорів з Кімом. Незважаючи на те, що ці переговори зрештою провалилися, президент США виявив готовність до відновлення переговорів під час свого другого терміну, пише Bloomberg.

Цей крок, ймовірно, викличе занепокоєння в Південній Кореї, яка побоюється, що це може вплинути на її інтереси і підірвати її безпеку. Раніше Сеул применшив значення слів Трампа, який назвав Пхеньян ядерною державою, заявивши, що це не означає, що президент США приймає програму ядерного озброєння Північної Кореї.

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Раніше повідомлялося, що Північна Корея не відреагувала на заяву президента США Дональда Трампа про його наміри відновити відносини з лідером Кім Чен Ином. Натомість вона провела ракетні випробування та оприлюднила візит Кім Чен Ин на базу виробництва ядерних матеріалів.

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