Кричати «все пропало» не варто: що робити українським водіям у разі ДТП в Європі

Всупереч постійному посиленню вимог до виїзду за кордон, кількість українців, які отримують дозвіл на подорож країнами ЄС на власному авто, залишається великою.

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А так як ніхто не може гарантувати безумовної безпеки для кожного навіть на якісних дорогах ЄС, в Департаменті консульської служби МЗС України вирішили «про всяк випадок» проконсультувати українців за кермом, які теоретично потраплять в ДТП в одній із європейських країн.

Перша порада — плануючи подорож Європою автомобілем, необхідно щонайменше за добу до перетину кордону придбати Зелену карту. Вона надає фінансовий захист у разі ДТП за межами країни, де зареєстрована машина.

Зелена карта — це міжнародний страховий поліс автоцивільної відповідальності, який необхідний водіям, які виїжджають за кордон на власному автомобілі. Вона діє в країнах, які у складі Міжнародної системи «Зелена карта». У цьому переліку більшість європейських країн, а також Азербайджан, Туреччина, Іран, Ізраїль, Марокко та Туніс.

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У разі ДТП водіям радять:

в жожному разі не панікуйте. Краще увімкніть сигнальні вогні і поставте навколо місця ДТП попереджувальні знаки, при цьому, хто винен в аварії — не має значення;

якщо є потерпілі, викличте швидку допомогу та надайте першу невідкладну допомогу;

зателефонуйте на номер «112» (єдиний номер екстреної служби, який діє у всіх країнах Європейського Союзу) і повідомте про ДТП;

запишіть контактні дані свідків ДТП, заповніть форму-повідомлення про ДТП (Європротокол). Зазвичай бланки таких форм є у кожного водія, якщо їх нема, то запишіть номери й марки автомобілів — учасників ДТП;

не підписуйте жодних протоколів, не прочитавши і не зрозумівши зміст документа. Ставити підпис можна лише у випадку, якщо у вас не виникає додаткових питань;

за потреби ви можете звернутись на «гарячу лінію» посольства чи консульства України в тій країні, де сталася аварія (адреси відомств можна знайти за посиланням);

слід обмінятися номерами страхових полісів (Зеленої карти) і контактними даними з іншим учасником аварії;

сфотографуйте місце ДТП, автомобілі та учасників, якщо вони дадуть на це згоду.

«Якщо на території країни, де трапилась ДТП, законодавством передбачена видача копії протоколу дорожньої поліції, вам її неодмінно нададуть», — кажуть в МЗС.

Після оформлення аварії інспектором дорожньої поліції, потрібно буде надати інформацію про ДТП за номером телефону, зазначеному в Зеленій карті, а також у свою страхову компанію, щоб згодом отримати компенсацію за матеріальну шкоду.

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Також під час далекої поїздки варто згадати про три ознаки проблеми з двигуном, що вимагатимуть негайної зупинки автомобіля.

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