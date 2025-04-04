Частина «чорнобильців» може залишитися без доплати до пенсії: у чому причина та що потрібно зробити

З 1 березня, коли в Україні провели індексацію пенсійних виплат, збільшилися пенсії у «чорнобильців», у тому числі й тих, хто має групи інвалідності, а також у ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

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Тим часом «Соцпортал» уточнює, що цього року частина громадян, які отримують «чорнобильскі» виплати може втратити доплати до пенсії. Це, зокрема, передбачено березневою постановою Кабміну, в якій йдеться про перегляд порядку нарахування таких пенсій.

Так, аби отримувати надбавки, пенсіонери мають підтвердити, що вони проживали в зонах безумовного або гарантованого добровільного відселення на момент аварії у 1986 році або в період до 1 січня 1993 року.

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Пенсіонери, даних яких немає у Єдиному державному демографічному реєстрі або базі міграційної служби, мають звернутися до органу реєстрації та надати підтверджувальні документи. Це може бути або паспорт старого зразка у вигляді книжечки, або домова книга. Дані в реєстри вносять через центри надання адміністративних послуг.

Зазначається, що з 1 січня цього року за проживання в чорнобильскій зоні ввели доплату до пенсії — 2361 гривню, але вона виплачується обмеженому колу осіб. Якщо пенсіонер доведе своє право на «чорнобильську» доплату, то йому перерахують виплати і нарахують гроші «заднім числом».

Нагадаємо, що деякі категорії пенсіонерів після березневої індексації позбавилися права на пільги з оплати комуналки — це пов'язано із збільшенням їхніх пенсій.

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Фото Pixabay

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