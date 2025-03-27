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Частина українців залишилася без пільги на оплату комуналки після березневої індексації: названо причину

16:57 27 березня 2025
В Україні позбавили частину громадян пільг на оплату комуналки

В Україні з 2025 року держава значно скоротила право громадян на пільги щодо оплати житлово-комунальних послуг.

Так, у березні 2025 року Пенсійний фонд України не надав пільги на оплату «комуналки», що пов'язано з тим, що після індексації пенсій сума виплат перевищила встановлений поріг податкової соціальної пільги у 4,2 тис. гривень, пише Фокус з посиланням на ПФУ.

Таким чином, після перегляду пенсій під час індексації ті, чиї виплати перевищили 4,2 тис. гривень, залишились без пільг. З тієї ж причини допомогу втратили і колишні медичні працівники, які мешкають у сільській місцевості.

У коментарях до повідомлення ПФУ, один із колишніх педагогів зазначив, що пенсія збільшилася лише на 300 грн, тоді як пільги скоротили на 1,5 тис. грн. Аналогічні скарги висловлюють інші громадяни. Цього року пільги втратили навіть ті, хто проживає у небезпечних районах, через зміни до правил податкової соціальної пільги.

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Як писали «ФАКТИ», після березневої індексації частина пенсіонерів позбавлять вікових надбавок.

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