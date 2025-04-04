У Раді пояснили, чому відмовилися від заборони російської мови на перервах у школах

Закон про державну українську мову в Україні ухвалили та почали впроваджувати у життя задовго до початку широкомасштабної російської агресії. Втім, після лютого 2022 року багато хто відмовився від використання мови країни-агресорки. Зокрема, ексучасниця «ВІА Гра» Надія Мейхер-Грановська виступала в Європі з концертами та співала пісні українською та французською, відмовившися від російських пісень. Втім, в шоубізі залишається багато тих, хто співає російською.

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Тим часом голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак пояснив, чому в Україні немає прямої заборони вживати російську мову в школах. В інтерв'ю «Українським Новинам» він заявив, що в Євросоюзі, до якого прагне доєднатися Україна, це можуть сприйняти як дискримінаційну норму.

«Враховуючи прагнення України до вступу до Європейського Союзу, а також рекомендації Венеціанської комісії та вимоги окремих держав-членів ЄС, ми не можемо в освітньому законодавстві встановити пряму заборону щодо використання мов корінних народів та національних меншин України, у тому числі щодо російської мови, як у освітньому процесі, так і під час перерв у школах. Інакше така норма буде розглядатися як дискримінаційна, і може ускладнити наш рух до Європейського Союзу», — пояснив нардеп.

За його словами, процес дерусифікації загальної середньої освіти насамперед пов'язаний з реакцію суспільства на війну, яку розв'язала росії, а не зі зміною законодавства чи адміністративним тиском.

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Згідно зі статистичними даними, на які посилається Сергій Бабак, лише протягом двох років (2023−2024 рр) кількість школярів, які вивчали російську мову як окремий предмет, скоротилася в 5 разів — до 768. За його словами, наразі лише у трьох закладах загальної середньої освіти вона вивчалася як окремий предмет.

Нагадаємо, що раніше бурхливу реакцію викликали заяви співачки Світлани Лободи, яка не відмовилася російськомовного репертуару і називала росіян «заручниками ситуації».

Фото Pixabay

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