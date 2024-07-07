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«Можна співати російською»: український співак став на захист Данилка

22:23 7 липня 2024
Андрій Данилко і Дмитро Волканов

Фіналіст проєкту «Х-фактор-9» співак Дмитро Волканов в інтерв'ю Аліні Доротюк став на захист Андрія Данилка, який отримав масу критики через виступи із російськомовними хітами. Артист, який свого часу працював у колективі Вєрки Сердючки й пішов звідти заради сольної кар'єри, додав, що був на тому концерті.

«Я бачив на власні очі, як ті люди, котрі залишали всі ці коментарі, до останньої пісні стояли й танцювали. Але ж потім увімкнули „великих патріотів“, — сказав співак. — Прийшли додому та давай писати ось цю х*рню. Мовна тема для мене болюча історія, адже мій рідний Бердянськ був російськомовним містом. Я навчався в російськомовній школі, говорили російською мої батьки. Це все було».

На думку Волканова, можна брехати у вишиванці й спокійно красти гроші, навівши у приклад депутатів.

«Можна співати російською і збирати величезні суми на допомогу ЗСУ. Мова — спосіб комунікації. А ці гроші в той самий час допомагають армії», — вважає артист.

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Додамо, що нещодано Вєрка Сердючка, в образі якої виступає шоумен Андрій Данилко, дотепно поставила на місце Фаріон, яка дорікнула їй за «суржик».

На жаль, днями Данилко скасував виступ на популярному фестивалі «Atlas-2024», який має відбутися у липні у столиці України.

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