Сезонна заміна шин: експерти назвали вісім типових помилок, яких припускаються навіть досвідчені автомобілісти

З огляду на те, що на дворі потеплішало, багато хто з автовласників вирішив поміняти зимові шини на літні. Втім, синоптики попереджають про похолодання, яке супроводжуватиметься опадами, подекуди у вигляді снігу.

ВІДЕО ДНЯ

Втім, експерти радять відправлятися на СТО своєчасно — коли температура повітря перевищує 7 градусів тепла, пише ampercar.com. Стверджується, що фахівці називають першою помилкою водіїв саме зволікання із заміною шин

Адже при зазначеній температурі зимова гума втрачає свої властивості та швидше зношується, що позначається на керованості автівкою та подовжує її гальмівний шлях.

По-друге, резину варто перевірити на наявність порізів чи деформації, у тому числі й на внутрішній поверхні, де пошкодження одразу можуть бути непомітними.

РЕКЛАМА

По-третє, варто пам'ятати, що зношені шини погано тримають автівку на дорозі — їх варто вчасно змінювати. Так, літню гуму експерти радять міняти вже при 3 мм глибини протекторів (мінімальна допустима влітку — 1,6 мм).

Читайте також: Обман на шиномонтажі: про що важливо пам'ятати автомобілісту під час сезонної заміни гуми

По-четверте, не можна ставити шини, якщо на них видно металеві нитки. Це сигналізує про критичну ступінь зносу. Такі шини можуть раптово вибухнути під час їзди.

РЕКЛАМА

Досвідчені водії знають, що гуму, яка за якістю краща, варто ставити спереду — адже передня вісь відповідає за керування та гальмування. І це — по-п'яте.

Також під час заміни резини варто стежити за тим, аби не порулити правила домкратування — не піднімати автівку за середину порога. Кузов може деформуватися. І це — по-шосте.

По-сьоме, водіям слід звертати увагу, аби у канавки протектору не набивалося сміття, зокрема, каміння та скло. Вони можуть пошкодити шини аж до корду.

І по-восьме, після заміни шин певний час варто дотримуватися швидкісного режиму, аби трохи обкатати гуму. Експерти рекомендують уникати різких гальмувань та маневрів хоча б перші 300 метрів.

РЕКЛАМА

Деякі автовласники відмовляються від сезонної заміни шин, обираючи використання всесезонної гуми. У цього варіанта є свої «плюси» та «мінуси. Такі шини, зокрема, вважаються довговічнішими в умовах помірно теплох погоди та маютьнижчий рівень шуму при їзді. Але не забезпечують такої ж стійкості та контролю на снігу та льоду, як зимові шини — їх не варто використовувати в регіонах з холодним та сніжним кліматом.

Фото Pixabay

107

Читайте нас у Facebook