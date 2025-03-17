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Обман на шиномонтажі: про що важливо пам'ятати автомобілісту під час сезонної заміни гуми

12:47 17 березня 2025
Перехід на літню гуму доречний після сталого потепління. Фото Pixabay

Навесні, коли погода ще не стабільна, автоексперти не радять поспішати зі зміною зимової резини на літню — адже теплі дні цілком можуть змінитися заморозками та снігом з ожеледицею.

Як пише «РБК-Україна», «перевзувати» автівку варто, коли денні температури стабілізуються вище +7 градусів. Зазвичай з настанням тепла в майстернях з шиномонтажу створюються черги. Деякі недоброчесні майстри, користоючись ажіотажем та тим, що недосвідчені автовласники не знайомі з усіма нюансами процесу, пропонують додаткові «сервіси».

Зокрема, водієві можуть запропонувати прокатати диск, заплатив за цю послугу майже стільки, скільки сам диск коштує. В таких випадках автовласникам радять попросити майстра показати, де саме є биття і порушення геометрії, а також повторно закріпити колесо.

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Також при заміні гуми можуть запропонувати поміняти й вентилі, через які накачується шина. Таку пропозицію можна почути при кожній заміні — двічи на рік. Втім, якщо на гумовій частині вентиля немає маленьких тріщин, від цієї пропозиції можна відмовитися.

В деяких майстернях автовласникам можуть доводити користь закачування у шини азоту. Втім, експерти не радять витрачати на це кошти. Адже його достатньо у звичайному повітрі, яким ми дихаємо.

Попросити додаткові гроші можуть і за очищення дисків чи їхньої посадкової поверхні від бруду. В таких випадках водіям радять нагадувати майстрам про їхні робочі обов'язки — використання щітки чи інструменту має включатися у вартість послуги.

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Раніше експерти пояснювали, чому краще не їздити влітку на зимовій гумі.

Фото Pixabay

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