Городнику на замітку: як приготувати розчин для «делікатного» посіву насіння, що проросло, і як правильно його висадити

Незважаючи на те, що ще очікується похолодання, на дачних ділянках вже є безліч справ, які потрібно встигнути зробити у квітні. Наприклад, обрізати фруктові дерева та кущі троянд.

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І вже незабаром настане час висадки розсади або насіння в ґрунт. Видання «На пенсії» розповідає про один цікавий спосіб посадки насіння — «рідкий».

Цей метод підійде тим, хто хоче отримати більш ранні сходи. Так, використовується вже проросле насіння, яке змішують з рідиною і розподіляють по грядці.

У якості рідини використовують клейстер, розмішавши одну столову ложку крохмалю з невеликою кількістю води. Потім розчин, що вийшов, вливають у літр киплячого окропу, безперервно помішуючи, і варять до загустіння.

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Потім клейстер остуджують і разом із насінням поміщають у зручну ємність. Наприклад, чайник із носиком. Кількість насіння залежить від того, на якій відстані його потрібно посіяти. Наприклад, якщо насіння повинне перебувати через 5 см, то на 10 мл розчину беруть 20 штук і розподіляють на 1 метр рядка.

Клейстер із насінням виливають у борозенки та присипають із землею.

Місячний календар городника на квітень читайте на нашому сайті.

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Фото Pixabay

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