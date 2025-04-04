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Весна на дачі: п'ять рослин, які потрібно обрізати у квітні

9:56 4 квітня 2025
Обрізання фруктових дерев проводять у квітні. Фото Pixabay

У квітні, як стверджує місячний календар городника, є лише два несприятливі дні для роботи з рослинами на дачній ділянці — це повня 13 квітня та молодик 27 квітня. Решта днів — сприятлива, чим можуть скористатися дачники.

Адже навесні у них багато роботи. Це не лише підготовка грунту до висадки розсади, але й обрізання деяких рослин та дерев. Як пише «На пенсії», це насамперед стосується фруктових дерев — яблунь, груш, вишень, абрикос та слив, у яких потрібно видалити хворі та засохлі гілки.

Також обрізання потребує виноград — поки «спить» лоза. Варто видаляти не лише мертві пагони, а й трохи обрізати минулорічні — до кількох здорових бруньок.

Пошкоджені та сухі стребла вже можна видаляти й у троянд. Фахівці також радять обрізати гілки, які перехрещуються. Гілки варто обрізати до бруньки, яка спрямована назовні.

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Для того, аби гортензії пишно цвіли, потрібно у квітні видалити старі квіткові головки, пошкоджені стебла та сформувати кущ.

Також у квітні можна формувати кущі самшиту. Але варто пам'ятати, що це потрібно робити вже після того, як закінчилися заморозки. А в Україні ще може похолоднішати.

Місячний календар городника на 2025 рік читате на нашому сайті.

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