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США все ще можуть завдати росії економічного удару: експерт пояснив, якого саме

18:34 4 квітня 2025
Антиросійські санкції США

росія є найбільш санкціонованою країною у світі, тому не так багато ще можна стягнути з москви. Таку думку висловив військовий аналітик Майкл Кларк у британському виданні Sky News.

«Радянський Союз був заморожений у західній торгівлі, — каже він. — І так склалася історія, що Захід не зміг масштабно покращити свої економічні відносини з Москвою».

Але, за його словами, одна зі сфер, де Вашингтон може націлитися на росію, — це нафта. Завдяки партнерству на Близькому Сході та наповненню ринку іншими виробниками, Білий дім може ефективно знизити ціну на нафту, що завдасть шкоди найбільшим експортерам москви.

«За останні 15 років США повністю перевернули енергетичний ринок з ніг на голову завдяки гідророзриву пластів, — пояснює він. — Америка має набагато більше фізичної влади над ціною на нафту і газ, ніж будь-коли раніше».

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На думку Кларка, вторинні санкції, спрямовані на всіх, хто торгує з росією, також можуть спрацювати.

Раніше повідомлялося, що відомі економісти склали для Трампа ідеальний план припинення війни.

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