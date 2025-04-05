Дуже близькі до мами: доньки Демі Мур сплять з нею в одному ліжку і разом приймають душ

Донька Демі Мур Румер, яка нещодавно поділилися «ремейком» зіркової фотосесії мами з фільму «Стриптиз», продовжує дивувати публіку деякими подробицями із життя своєї сім'ї.

ВІДЕО ДНЯ

Так, у одному з інтерв'ю Румер заявила, що доньки Демі Мур сплять з нею в одному ліжку і разом приймають ванну, пишуть зарубіжні ЗМІ.

При цьому Румер Вілліс каже, що не бачить у такій близькості нічого ненормального. Хоча й розуміє, що за такі одкровення її можуть розкритикувати.

Справа в тому, що сім'я Демі Мур у Голлівуді вважається зразково-показовою. У світі, де скандали вже давно стали частиною повсякденної дійсності, актрисі вдалося зберегти ідеальні стосунки зі своїм колишнім чоловіком Брюсом Віллісом, налагодити міцний зв'язок із його новою родиною та виховати трьох прекрасних доньок.

РЕКЛАМА

Румер, Скаут і Талула не приховують, що Демі для них — не тільки мама, а й найкраща подруга, і вони не мають від неї жодних секретів. Зв'язки в цій сім'ї настільки міцні, що деяким навіть можуть здатися дивними, а все через одкровення Румера в останньому інтерв'ю.

Нещодавно донька Брюса Вілліса та Демі Мур розповіла, що все ще спить в одному ліжку зі своєю матір'ю, а ще регулярно приймає ванну разом із сестрами. Румер зараз 36 років, Скаут — 33 роки, а Талулі — 31.

РЕКЛАМА

«Нам ніколи не доводиться спати і митися наодинці. Люди можуть подумати, що це божевілля та дивність, але я так не вважаю. Чесно кажучи, я сподіваюся, що Лу теж спатиме зі мною в одному ліжку, коли їй буде стільки ж років, як мені зараз. Зараз я постійно сплю разом з Луеттою, і вона не провела жодної ночі поза моїм ліжком відколи народилася», — зазначила Румер.

У квітні 2023 року старша із сестер Вілліс народила доньку. Батьком Луетти став коханий Румер музикант Дерек Річард Томас, з яким вона на той момент зустрічалася близько двох років.

Луетта з донькою. Фото hellomagazine.com/

РЕКЛАМА

Румер і Дерек зізнавалися, що щасливі стати батьками, проте виховання дитини обернулося для їхніх стосунків надто важким випробуванням. Через півтора роки закохані розійшлися, і донька Демі Мур зазначила, що тепер виховуватиме дитину самостійно, тим більше, що її завжди готові підтримати в цій нелегкій справі сестри та мама.

У минулому особисте життя Румер було дуже насиченим. Її підозрювали в романах із дамським угодником Гаррі Мортоном, колегами Рафі Гавроном, Мікою Алберті, Кордом Оверстрітом, Рікі Уітлом, журналістом Джейсоном Блером, танцівником Велом Чмерковським і навіть скандально відомим актором Армі Хаммером. Румер не приховувала, що юність у неї взагалі була бурхливою і обернулася для неї серйозними проблемами з алкоголем. Кинула пити Румер у 2017 році і зазначила, що відтоді, як перестала торкатися бокалу, її життя стало тільки кращим.

Зараз Румер продовжує шлях своїх знаменитих батьків і теж знімається у кіно. Нещодавно вона завершила роботу над проектом «Стежка відплати», який незабаром має вийти в прокат.

А тим часом роману з самою Демі Мур відчайдушно прагне її зірковий колега Кевін Костнер.

144

Читайте нас у Facebook