Кевін Костнер відчайдушно прагне роману з Демі Мур

Кевін Костнер, який, як виявилося, дуже подобався принцесі Діані, можливо, зараз перегортає сторінку у своєму особистому житті після бурхливого періоду, коли він розлучався з Крістін Баумгартнер. За словами інсайдерів, відомий актор поклав око на давню подругу Демі Мур.

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Він протягом місяців залицявся до 62-річної акторки, намагався втішити її після недавньої поразки на церемонії вручення премії «Оскар», пише Marca. Мур, яка вважалася фавориткою у номінації «Найкраща жіноча роль» після того, як отримала «Золотий глобус» і «SAG Awards» за роль у фільмі «Субстанція», несподівано витіснила 26-річна Майкі Медісон.

Повідомляється, що це був сильний емоційний удар для Мур, і одне джерело зазначило: «Не секрет, що програш жінці, молодшій за половину її віку, був важким ударом для Демі».

Тоді 70-річний актор і режисер Костнер звернувся до Мур, запропонувавши свою підтримку. Але джерела припускають, що його наміри можуть виходити за рамки дружнього занепокоєння.

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«Між ними ніколи нічого не відбувалося, — пояснило джерело. - Але ні для кого не секрет, що він був дуже вражений нею. Щоразу, коли згадувалося її ім’я, він не міг сказати нічого, крім хороших речей».

Хоча Демі Мур, як повідомляється, все ще обмірковує свою втрату «Оскара» та зосереджується на своїх майбутніх проєктах, її близькі друзі вважають, що новий флірт може бути саме тим, що їй потрібно.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Демі Мур розповіла про здоров’я колишнього чоловіка Брюса Вілліса.

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