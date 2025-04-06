Не поспішайте позбавлятися «мерців»: як оживити троянди, що погано перезимували

Навесні квіткарі, що вирощують на своїх дачних ділянках троянди, розкривають кущі, які утеплювалися на зиму, підживлюють рослини та видаляють гілки, що засохли.

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Про те, що робити з кущами, які погано перенесли зиму, пише канал «Моя дача. Сад и огород». Його автори не рекомендують одразу ж викидати такі троянди. При належному догляді кущ «прокинеться».

Якщо троянди не йдуть у зріст, то роблять обрізання до «живої» тканини, кущ обробляють бордоською сумішшю, що сприяє появі бруньок. Також потрібно трохи розворушити мульчу, якою вкривали троянди восени перед зимівлею.

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Через тиждень — півтора після обробки бордоскою троянду варто удобрити сульфатом магнію, розсипавши його навколо куща з розрахунку одна столова ложка на рослину. Це слід робити, коли земля зволожена. Після підживлення троянду можна накрити пластиковою пляшкою. А ще через п'ять днів пролити кущі «Екофусом».

Про те, як правильно садити троянди навесні, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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