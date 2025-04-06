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Клуб споживачів

Не поспішайте позбавлятися «мерців»: як оживити троянди, що погано перезимували

12:22 6 квітня 2025
Кущі троянд потрібно обрізати до «живої» тканини. Фото Pixabay

Навесні квіткарі, що вирощують на своїх дачних ділянках троянди, розкривають кущі, які утеплювалися на зиму, підживлюють рослини та видаляють гілки, що засохли.

Про те, що робити з кущами, які погано перенесли зиму, пише канал «Моя дача. Сад и огород». Його автори не рекомендують одразу ж викидати такі троянди. При належному догляді кущ «прокинеться».

Якщо троянди не йдуть у зріст, то роблять обрізання до «живої» тканини, кущ обробляють бордоською сумішшю, що сприяє появі бруньок. Також потрібно трохи розворушити мульчу, якою вкривали троянди восени перед зимівлею.

Читайте також: «У моїй колекції троянд є дивовижні сорти», — експертка із вирощування троянд Оксана Цимбалюк

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Через тиждень — півтора після обробки бордоскою троянду варто удобрити сульфатом магнію, розсипавши його навколо куща з розрахунку одна столова ложка на рослину. Це слід робити, коли земля зволожена. Після підживлення троянду можна накрити пластиковою пляшкою. А ще через п'ять днів пролити кущі «Екофусом».

Про те, як правильно садити троянди навесні, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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