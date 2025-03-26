У такому разі саджанець загине: як правильно посадити навесні троянди

Троянда — одна з найпопулярніших садових рослин, її вважають королевою квітів. Зазвичай вона цвіте дуже рясно протягом багатьох тижнів, і особливо гарна на присадибних ділянках, поруч з альтанками або ж зрізана — у вазі. Посадка та догляд за трояндами вимагає певних знань і досвіду, варто навчитися робити це правильно, адже це допоможе квітам рости здоровими та красиво цвісти. При цьому варто пам'ятати, що троянди найкраще ростуть на сонячних і провітрюваних місцях, але, що важливо, не на сильних вітрах. Як правильно посадити навесні троянди, розповіла досвідчена садівниця Світлана Груба.

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«Безпосередньо перед висадкою бажано кілька годин витримати саджанці у воді з додаванням препарату-укорінювача. Тим самим розчином ви можете полити рослину після висадки, — пояснює садівниця. - Якщо на вашій ділянці ґрунт родючий, посадкові ями готують на глибину розміщення коренів плюс 15−20 сантиметрів. Стандартний розмір ями — 50×50 см. Якщо ґрунт глинистий, важкий або виснажений, ями копають глибше — на 60−70 сантиметрів і заповнюють знизу готовим поживним субстратом або зрілим садовим компостом. Ні в якому разі не використовуйте в зоні коріння погано перепрілий гній або курячий послід.

Місце щеплення саджанця (або його коренева шийка) повинно бути заглиблене по відношенню до поверхневого шару ґрунту приблизно на 5 сантиметрів".

Якщо коренева шийка буде знаходитися у верхньому сухому шарі ґрунту, зазначає Світлана, вона може пересохнути і саджанець загине. Крім того, при цьому можуть прокинутися бруньки підщепи нижче місця щеплення та дати дику поросль шипшини, яка виснажує культурну рослину і вимагає регулярної обрізки.

«Коренева шийка у випадку занадто глибокої посадки може замокати і погано прогріватися — саджанець буде довго приживатися і почне відрощувати власні корені, — розповідає фахівчиня. — Само по собі це непогано, але ріст рослини і терміни цвітіння можуть відтягнутися на наступний сезон.

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Після посадки саджанець підгортають землею на 20−25 сантиметрів. При весняній посадці це також робиться. У суху погоду поливають саджанець кожні 4−5 днів. Земля має бути помірно вологою, але не занадто мокрою. Знімають підгортання, коли на кущі з’являться пагони довжиною 3−5 сантиметрів".

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як, на думку французьких квітникарів, продовжити життя троянд у вазі.

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