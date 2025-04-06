«Моя сексуальна фантазія номер один»: знову холостяк Добринін розповів про життя без Квіткової

Український ведучий Нікіта Добринін, який розлучився з Дашою Квітковою, бо кохання почало згасати, зізнається, що дуже хоче зустріти «свою людину».

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«Моя сексуальна фантазія номер один: зустріти своє кохання і більше ніколи не витрачати час на порожнє спілкування», — цією фразою він супроводив невелике відео, яке виклав на своїй сторінці у соцмережі.

На ньому Добринін йдет під мокрим снігом, схоже, що в Карпатах.

Нікіта Добринін бажає зустріти справжнє кохання. Фото - скріншот

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До речі, на його сторінці закріплений старий пост, в якому ведучий розмірковує над тим, що є любов.

«…Я добре знаю, як це — плутати байдужість із втомою, мовчання зі складним періодом, а відстороненість — із випробуванням почуттів. Як це — переконувати себе, що треба лише трошки почекати, стати кращим, лише самому змінитися, і тоді тебе оцінять. Але потім я побачив іншу реальність.

Любов не приходить у відповідь на зусилля. Вона або є, або її немає. І якщо людина хоче бути поруч, вона просто буде. Без натяків, виправдань і боротьби за місце у твоєму житті.

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Як відданий воїн не кидає свою зброю, так і той, хто кохає, не залишає тебе в тіні сумнівів. Любов— це не випробування на витривалість, не гра в очікування й не битва, де тільки один готовий йти до кінця.

Справжнє кохання не змушує змінювати себе, щоб вписатися в чиїсь рамки. Воно не боїться твоєї сили, не намагається переплавити тебе під свої очікування.

Ти вже достатньо цінний, щоби бути коханим таким, який ти є…"

Раніше про життя після розставанням з Добриніним розповідала Даша Квіткова. Блогерка зізнавалася, що їй було важко й боляче, але вона «пропрацювала та прийняла всі свої помилки».

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Фото із соцмереж

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