«Повністю відійшла»: Даша Квіткова відверто розповіла, як переживала розлучення

Блогерка Даша Квіткова рідко розповідає про особисті переживання, але нещодавно під час інтерв’ю вона зізналась, що після розлучення з телеведучим Нікітою Добриніним було важко й боляче. І вона пройшла великий шлях терапії, пропрацювала та прийняла всі свої помилки, повідомляє bestin.ua.

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«Попри все, у мене хороші відносини з Нікітою, пройшло вже досить багато часу, і зараз я ніби розквітла й народилася знову, — каже Даша. — Можу це назвати переродженням, так. Мені здається, що й Нікіта пройшов ті ж етапи. Я відчула в собі сили в момент, коли у стосунках наступила остаточна крапка і я зрозуміла, що так більше не може продовжуватись. Ми це вдвох розуміли. Тоді мені допомогли люди, які мене оточували та підтримували. Дуже допоміг син, бо він ні на секундочку не дозволяв мені розслабитись. Звичайно, я плакала, і дуже багато, хоч і не сильно це демонструвала. Але він не давав мені розклеїтись».

Квіткова говорить: почуває себе вже вільною, окриленою, невимовно щасливою та дихаючою на повні груди.

«Я відчуваю в собі таку силу, ніби будь-яку гору зможу підкорити, — додає вона. - Як вулкан всередині, що б’є енергією. Я відчуваю, що повністю відійшла від цих стосунків, і я рада, що це зайняло менше часу. Зараз бачу лише те, що ми з Нікітою щасливі на відстані, наша дитина щаслива й знає, що батьки підтримують одне з одним зв’язок, ми бачимось і гуляємо разом».

Раніше блогерка Даша Квіткова розказала, чи готова після розлучення з колишнім Холостяком Нікітою Добриніним відкрити серце для нових стосунків.

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