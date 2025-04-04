У рф немає сил, щоб досягнути своїх цілей на фронті, — ЗМІ

Президент Дональд Трамп заявив, що він «розлючений» на путіна за те, що той гальмує його зусилля, спрямовані на припинення війни в Україні. Його розчарування зросло після того, як путін зажадав усунення президента Володимира Зеленського та створення перехідного уряду в Україні як умови миру.

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Трамп має рацію. путін тягне час і, схоже, не розуміє, що він не в тому становищі, щоб висувати вимоги. росія неймовірно слабка, як економічно, так і у військовому плані, а це означає, що в цих переговорах всі козирі у Трампа, пише Washington Post.

«У 2022 році путін планував війну, яка триватиме кілька тижнів, але зараз він опинився в затяжному конфлікті, який виснажує людський, військовий і фінансовий капітал росії. Це дає Трампу величезні важелі впливу. Якщо путін відмовиться від його вимог миру, Трамп може розгорнути кампанію максимального тиску на москву в іранському стилі, яка спустошить росію», — пояснюють журналісти і як приклад беруть ситуацію на полі бою.

У 2024 році російські війська, зазначають вони зайняли загалом 4 168 кв. км території, згідно з аналізом Інституту вивчення війни (ISW). Більша частина захопленої території складалася з полів і невеликих населених пунктів, жоден з яких не мав стратегічного значення. Ціна просування призвела до втрати понад 427 000 росіян, убитих або поранених у 2024 році. Це майже вдвічі більше втрат росіян за один місяць в Україні, ніж Сполучені Штати за два десятиліття бойових дій в Афганістані. Навіть пропутінські російські аналітики визнають, що середній російський солдат зараз виживає на передовій менше місяця, перш ніж гине.

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Можливо, путіна не хвилює втрата людей, але він також зазнає невиправданих втрат військової техніки. Україна знищила 12 000 російських танків і бойових броньованих машин і 13 000 артилерійських систем у 2024 році. Дійсно, запаси броні у путіна настільки низькі, що він був змушений звернутися до танків і бронетехніки радянських часів, деякі датуються 1950-ми роками. Він навіть повертає на озброєння старі радянські танки, які використовували як реквізит кіностудії «мосфільм».

Російська оборонно-промислова база не встигає за нинішніми темпами втрат. За словами військового аналітика ISW Джорджа Барроса, росія втрачає близько 350 танкових і артилерійських стволів щомісяця, але може виготовити лише 20 замін. За нинішніх темпів вибуття, як повідомляє Wall Street Journal, у росії закінчаться танки наступного року.

Щоб зберегти свої запаси броні, які скорочуються, путін звернувся до того, що українці називають «м'ясними атаками» — кидаючи хвилю за хвилею російських солдатів на українські позиції, дозволяючи їх розстрілювати, поки в українців не закінчаться боєприпаси, і їм доведеться відступити.

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«Чому путін робить такі величезні стратегічні жертви людьми та технікою заради таких незначних тактичних здобутків? Тому що він хоче створити враження, що ситуація погіршується для українців, що росія рухається вперед», — каже Баррос.

Але реальність така, що росія не має військ чи обладнання для досягнення військових цілей путіна в Україні.

Економічна позиція його навіть слабша, ніж його позиція на полі бою. Витрати росії на війну призвели до двозначної інфляції, стрімкого зростання процентних ставок і катастрофічної нестачі робочої сили.

Трамп також міг би застосувати кампанію максимального тиску на полі бою. Під час кампанії він обіцяв збільшити потік американської зброї в Україну, якщо путін не погодиться припинити бойові дії.

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путін сильно прорахувався. Якщо Трамп вирішить, що російський лідер є перешкодою для миру, і вдарить економічними санкціями та посиленням військової підтримки для Києва, росія постраждає. Тому що реальність така, що путін економічно та військово слабкий і не має шляху до перемоги. Не він тримає карти, а Трамп, який готується ними грати, констатують журналісти.

Раніше «ФАКТИ» писали, що під час візиту до Києва міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок сказала, що Дональда Трампа не має вводити в оману путінська «тактика затягування часу», спрямована на продовження війни в Україні.

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