«Кроха Картоха» від переможця «МастерШефа»: просто, швидко, оригінально

Відомий кулінарний блогер Вадим Бжезинський, який раніше поділився рецептом дерунів, розповів, як приготувати «Кроху картоху».

«Це варто спробувати-КРОХА КАРТОХА просто, швидко, оригінально для всієї родини!» — написав він.

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Інгредієнти:

- картопля — 1кг

- олія — 30г

- сіль, перець за смаком для соусу:

- огірок — 2шт.

- зелена цибуля, кріп

- яйце куряче варене — 2шт.

- часник — 2зуб.

- майонез/сметана-по бажанню — 3ст.л. Спосіб приготування:

- відварюємо картоплю в мундирах

- обережно роздавіть кожну картоплину тарілкою

- викладаємо на деко/пательню

- змащуємо олією, додаємо сіль, перець та запікаємо 20 хвилин при 200 градусах

- для соусу: все подрібнюємо, зʼєднуємо зі сметаною і смакуємо РЕКЛАМА

Фоловерам дуже сподобався цей рецепт.

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати картопляну запіканку з м'ясом.

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