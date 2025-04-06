«Кроха Картоха» від переможця «МастерШефа»: просто, швидко, оригінально
Відомий кулінарний блогер Вадим Бжезинський, який раніше поділився рецептом дерунів, розповів, як приготувати «Кроху картоху».
«Це варто спробувати-КРОХА КАРТОХА просто, швидко, оригінально для всієї родини!» — написав він.
Інгредієнти:
- картопля — 1кг
- олія — 30г
- сіль, перець за смаком
для соусу:
- огірок — 2шт.
- зелена цибуля, кріп
- яйце куряче варене — 2шт.
- часник — 2зуб.
- майонез/сметана-по бажанню — 3ст.л.
Спосіб приготування:
- відварюємо картоплю в мундирах
- обережно роздавіть кожну картоплину тарілкою
- викладаємо на деко/пательню
- змащуємо олією, додаємо сіль, перець та запікаємо 20 хвилин при 200 градусах
- для соусу: все подрібнюємо, зʼєднуємо зі сметаною і смакуємо
Фоловерам дуже сподобався цей рецепт.
Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати картопляну запіканку з м'ясом.57
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