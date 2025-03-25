Картопляна запіканка з м'ясом: смачно так, що не відірватися
Домашня їжа, приготована з якісних натуральних продуктів, — це найкраще, що тільки можна уявити. У ній і смак, і турбота про здоров'я. Не шкодуйте часу на її приготування. Це того варте.
Кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова поділилася рецептом картопляної запіканки з м'ясом.
— Приготуємо картопляну запіканку з м'ясом, — каже Елла Іванова. — Ця проста та смачна страва знайде відгук у ваших рідних та близьких.
Картопляна запіканка з м'ясом
- 400 г фаршу
- 1 морквина
- 1 цибулина
- 2 столові ложки кетчупу
- 1 чайна ложка борошна
- Вода
- 1 зубок часнику
- Перець
- 100 г замороженого зеленого горошку чи будь-якої зелені
- 600−800 г картоплі
- 2 жовтки
- Сіль
- 80 г вершкового масла
Відварити картоплю на пюре.
Подрібнені цибулю й моркву підсмажити, додавши часник, кетчуп та борошно. Окремо підсмажити м'ясний фарш, додавши перець та сіль. З'єднати овочеву суміш із водою та фаршем. Додаємо спеції — наприклад, чебрець. Тушкуємо. Додаємо заморожений зелений горошок та подрібнену зелень.
Цю масу викладаємо у форму, а зверху — підсолене пюре з яйцем та вершковим маслом.
Запікаємо при температурі 180 градусів приблизно 25 хвилин.
І смачного!
Раніше Елла Іванова підказала рецепт ніжних котлет із гречки, а також смачної, як у ресторані, риби, запеченої з картоплею.
Фото з альбому Елли Іванової66
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