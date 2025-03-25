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Картопляна запіканка з м'ясом: смачно так, що не відірватися

22:00 25 березня 2025
Картопляна запіканка

Домашня їжа, приготована з якісних натуральних продуктів, — це найкраще, що тільки можна уявити. У ній і смак, і турбота про здоров'я. Не шкодуйте часу на її приготування. Це того варте.

Кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова поділилася рецептом картопляної запіканки з м'ясом.

— Приготуємо картопляну запіканку з м'ясом, — каже Елла Іванова. — Ця проста та смачна страва знайде відгук у ваших рідних та близьких.

Картопляна запіканка з м'ясом

  • 400 г фаршу
  • 1 морквина
  • 1 цибулина
  • 2 столові ложки кетчупу
  • 1 чайна ложка борошна
  • Вода
  • 1 зубок часнику
  • Перець
  • 100 г замороженого зеленого горошку чи будь-якої зелені
  • 600−800 г картоплі
  • 2 жовтки
  • Сіль
  • 80 г вершкового масла

Відварити картоплю на пюре.

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Подрібнені цибулю й моркву підсмажити, додавши часник, кетчуп та борошно. Окремо підсмажити м'ясний фарш, додавши перець та сіль. З'єднати овочеву суміш із водою та фаршем. Додаємо спеції — наприклад, чебрець. Тушкуємо. Додаємо заморожений зелений горошок та подрібнену зелень.

Цю масу викладаємо у форму, а зверху — підсолене пюре з яйцем та вершковим маслом.

Запікаємо при температурі 180 градусів приблизно 25 хвилин.

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І смачного!

Раніше Елла Іванова підказала рецепт ніжних котлет із гречки, а також смачної, як у ресторані, риби, запеченої з картоплею.

Фото з альбому Елли Іванової

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