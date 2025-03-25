Картопляна запіканка з м'ясом: смачно так, що не відірватися

Домашня їжа, приготована з якісних натуральних продуктів, — це найкраще, що тільки можна уявити. У ній і смак, і турбота про здоров'я. Не шкодуйте часу на її приготування. Це того варте.

ВІДЕО ДНЯ

Кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова поділилася рецептом картопляної запіканки з м'ясом.

— Приготуємо картопляну запіканку з м'ясом, — каже Елла Іванова. — Ця проста та смачна страва знайде відгук у ваших рідних та близьких.

Картопляна запіканка з м'ясом 400 г фаршу

1 морквина

1 цибулина

2 столові ложки кетчупу

1 чайна ложка борошна

Вода

1 зубок часнику

Перець

100 г замороженого зеленого горошку чи будь-якої зелені

600−800 г картоплі

2 жовтки

Сіль

80 г вершкового масла

Відварити картоплю на пюре.

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Подрібнені цибулю й моркву підсмажити, додавши часник, кетчуп та борошно. Окремо підсмажити м'ясний фарш, додавши перець та сіль. З'єднати овочеву суміш із водою та фаршем. Додаємо спеції — наприклад, чебрець. Тушкуємо. Додаємо заморожений зелений горошок та подрібнену зелень.

Цю масу викладаємо у форму, а зверху — підсолене пюре з яйцем та вершковим маслом.

Запікаємо при температурі 180 градусів приблизно 25 хвилин.

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І смачного!

Раніше Елла Іванова підказала рецепт ніжних котлет із гречки, а також смачної, як у ресторані, риби, запеченої з картоплею.

Фото з альбому Елли Іванової

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